Ezio Greggio e la sua fidanzata inseguiti dai paparazzi: Romina finisce in ospedale

Estate vip estate tra Ibiza a Formentera e anche Ezio Greggio e la sua fidanzata, dopo la nuova avventura in quel di Canale 5 con La sai l’ultima Digital Edition si godono il mare e le ferie di agosto. Purtroppo però come ha rivelato il conduttore, le ultime ore non sono state molto piacevoli per lui e Romina. Infatti Greggio e la sua fidanzata, come spesso capita anche in vacanza, sono stati inseguiti dai paparazzi ma l’agguato è finito male. I due infatti sono finiti in ospedale e il conduttore di Striscia la notizia racconta sui social quanto successo.

Greggio ha quindi deciso di fare un post e una storia su Instagram anche per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Per fortuna non è successo nulla di grave.

EZIO GREGGIO E LA SUA FIDANZATA INSEGUITI DAI PAPARAZZI FANNO UN INCIDENTE

Ed ecco il messaggio molto ironico che Ezio Greggio ha postato sui social per raccontare quanto accaduto:

Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok. Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi ( e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco ) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti: 🤘+ 🖕Ahahaha !!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. « tacci vostri! » !!! Tiè (bis)!!!

Ezio Greggio scherza sui social ma ovviamente il suo è anche un invito a stare più attenti visto che in questi casi si può anche arrivare ad epiloghi ben più spiacevoli.

Speriamo quindi che per Ezio Greggio e la sua fidanzata i prossimi giorni in vacanza siano un po’ più sereni.

Ezio Greggio e la sua fidanzata inseguiti dai paparazzi: Romina finisce in ospedale ultima modifica: da