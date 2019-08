Rosa Perrotta cambia idea e mostra la prima foto del piccolo Dodo sui social

Qualche giorno fa Rosa Perrotta aveva risposto ai tanti fans che le chiedevano come mai non avesse pubblicato una foto del piccolo Domenico, dicendo che non si sentiva ancora pronta per via della tanta cattiveria che purtroppo si “respira” nel mondo dei social network. L’ex tronista di Uomini e Donne ha però cambiato idea e ha deciso di mostrare la prima foto del piccolo, con la speranza che, il volto innocente di un bambino, attiri solo commenti positivi e non la cattiveria di chi c’è in giro e che trova sempre del tempo solo per offendere e insultare nascondendosi dietro un account. Rosa e Pietro quindi hanno deciso di mostrare la foto del piccolo e di presentare quindi a tutti la loro creatura.

ROSA PERROTTA MOSTRA LA FOTO DEL PICCOLO DOMENICO SUI SOCIAL

Qualche giorno fa Rosa sui social aveva spiegato:

” Se non lo faccio vedere è per gente come voi, che mi spaventa e rovina questo mezzo pazzesco e stupendo, perché la condivisione è una cosa bellissima ma a rovinarlo è gente frustrata e che sfoga sui social la propria repressione”.

Ma si sa che il volto di un bambino vale più di mille offese e di mille insulti e che due occhioni innocenti possono solo far bene al cuore. Ed ecco quindi che Rosa ha deciso di postare una foto del piccolo Domenico.

“In questi occhi tutto il mio cuore” ha scritto Rosa in una storia postando la foto del suo piccolo.

Tantissimi i commenti di chi sottolinea come il piccolo somigli al papà, Pietro Tartaglione e, anche se Rosa pensava che i commenti negativi sarebbero stati tanti, invece in questo caso, ha trionfato l’amore. E’ anche vero che non tutti gli utenti dei social approvano la pubblicazione delle immagini di un bambino ma sono i genitori, ricordiamolo, a dover decidere come e se usare delle fotografie.

