Belen Rodriguez e Stefano de Martino dolci messaggi sui social tra un “mi manchi” e un cuore

Che estate romantica che ci stanno regalando Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud la riprende mentre prepara la cena facendo vedere a tutti come sia brava anche ai fornelli. La immortala mentre raccoglie i panni rigorosamente in versione massaia sexy con il costume da bagno. Ce la mostra mentre sorride, al naturale senza un filo di trucco e mentre coccola il piccolo Santiago che si gode la ritrovata unione di questa famiglia felice. Così tanto felice che qualcuno persino sostiene che Belen e Stefano stiano fingendo di essere tornati a essere una coppia unita. Per quale motivo dovrebbero farlo, a noi sfugge! In ogni caso, vogliamo credere che tutto questo sia davvero amore. E nelle ultime ore, i post nostalgici ci fanno capire che Belen e Stefano per qualche ora si sono separati. Probabilmente Belen è rimasta ancora a Ibiza per le vacanze mentre Stefano potrebbe esser tornato a Milano per motivi di lavoro. Ma i due non si separano dai social dove continuano a farsi dediche romantiche. Stefano le ha lasciato una scritta dolcissima sullo specchio con il rossetto, come succede solo nei migliori film “tuo per sempre”. E lei invece risponde a tutti i messaggi postando anche le foto nostalgiche dei momenti trascorsi insieme in questa caldissima estate piena d’amore!

Insomma Belen e Stefano continuano a far sognare, almeno per chi crede nel grande amore!

BELEN RODRIGUEZ INCINTA DEL SECONDO FIGLIO? LE ULTIME NEWS

E mentre i maligni pensano che Stefano e Belen stiano facendo tutto solo per dovere e piacere di copertine, altri invece cercano di capire se la Rodriguez sia davvero in dolce attesa. Si vocifera che il ballerino abbia chiamato alcuni dei suoi cari amici e che la notizia della gravidanza sia quindi trapelata in questo modo. Al momento però Stefano e Belen non hanno confermato e neppure smentito!