Belen e Stefano De Martino riuniscono la famiglia e nella villa a Ibiza ci sono quasi tutti (Foto)

Se la prima parte dell’estate Belen Rodriguez e Stefano De Martino l’hanno voluta vivere da soli con il piccolo Santiago e senza nessuna interferneza da parte del resto della famiglia, adesso a Ibiza sono arrivati quasi tutti (foto). Il clan Rodriguez è tornato ma forse solo la famiglia e un paio di amici, ci sono i genitori di Belen, Cecilia con Ignazio Moser, Jeremias e Soleil, anche la sorella di Stefano, Adelaide e qualcun altro, tutti ma non tutti. Mancano all’appello i genitori del ballerino e conduttore e il fratellino ma loro anche in passato non era molto presenti nel clan. Tutti finalmente alle Baleari, nella villa presa in affitto dalla coppia. E’ un po’ la prova del nove forse per Stefano e Belen anche se immaginiamo che gli errori fatti in passato forse non ci saranno più. Dicono sia stato l’ex alunno di Amici a chiedere a sua moglie un po’ di distacco dalla famiglia, dal clan, un po’ di privacy.

BELEN E STEFANO DE MARTINO NON SONO PIU’ SOLI A IBIZA SONO ARRIVATI TUTTI GLI ALTRI

Hanno cenato a bordo piscina, hanno ordinato le pizze e con grande allegria si sono messi tutti intorno al tavolo. Quanto dureranno le vacanze tutti insieme? Belen ha riunito la sua famiglia, Adelaide è accorsa in aiuto di suo fratello. A scattare la foto che mostra a tutti la famiglia quasi al completo è stata Veronica Cozzani, da molti in passato additata come responsabile in parte della separazione tra la showgirl e il ballerino.

Nei prossimi giorni di certo vedremo altre immagini del gruppo a Ibiza e chissà se adesso Cecilia Rodriguez cambierà idea sui ritorni di fiamma e sulle minestre riscaldate. Intanto, i cognati avranno modo di conoscersi meglio, Soleil e Ignazio per Stefano solo delle new entry.