Serena Enardu dopo Uomini e Donne a Temptation Island Vip con Pago, il primo commento: “No comment”

Una super notizia oggi per i fans di Uomini e Donne, per quei telespettatori che da anni sono affezionati alle storie dei primi tronisti, quelli più amati. E tra questi, c’è di certo Serena Enardu che, da qualche tempo, non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma la sua latitanza dal piccolo schermo sta per finire: Serena infatti, dopo esser stata una delle troniste più amate di sempre parteciperà con il suo compagno a Temptation Island VIP. Era il 2008 quando Serena, si sedeva sul trono di Uomini e Donne ma lasciava il programma senza scegliere. I telespettatori all’epoca facevano il tifo per Giovanni Conversano, che era stato uno dei suoi corteggiatori più amati. Serena però decise di lasciare il programma per tornare alla sua vita di tutti i giorni e da suo figlio Tommaso che oggi ha 13 anni. La scelta di Serena aveva portato Giovanni Conversano dritto sul trono per volere di Maria. Dopo qualche settimana, Serena però aveva fatto la clamorosa scelta di tornare nel programma e corteggiare il calciatore. Conversano, che si era già dichiarato molto preso da Serena, decise quindi di sceglierla subito e la coppia iniziò a far sognare i fans. La storia tra i due, tra alti e bassi dura circa 3 anni e finisce pare, per un tradimento del calciatore.

Dal quel momento Serena si è allontanata pian piano dal piccolo schermo ma è sempre rimasta nel cuore del pubblico di Uomini e Donne ( non a caso nonostante sia lontana dalla tv da oltre 10 anni conta quasi 300 mila followers su instagram).

SERENA ENARDU E PAGO: UNA STORIA D’AMORE CHE DURA DA OLTRE 6 ANNI

Oggi Serena è felice con il suo compagno, Pago, per cui siamo molto curiosi di capire quale sarà il motivo della decisione di partecipare al programma di Canale 5, immaginiamo che nelle prossime ore arriveranno le clip che riveleranno i motivi. Per adesso Serena, che si mostra felice sui social in questa calda estate con il suo compagno Pago, il famoso cantautore, si trincera dietro a un “no comment” è stata questa la sua prima reazione dopo l’annuncio della redazione del programma di Canale 5 della sua partecipazione a Temptation Island VIP.

Serena e Pacifico Settembre ( in arte Pago) stanno insieme dal 2013 e vivono felici la loro storia d’amore. Entrambi hanno dei figli, avuto da una precedente relazione, la loro quindi è una famiglia allargata. Che Serena voglia adesso un matrimonio ? Non ci resta che aspettare le ultime news per capire cosa sta succedendo tra lei e Pago…