Federica Lisi la vedova del pallavolista Bovolenta racconta la sua nuova vita al fianco di Pia

Un dolore immenso quello che Federica e i suoi figli hanno provato salutando per l’ultima volta Vigor Bovolenta, il pallavolista morto nel 2012 mentre giocava una partita. Una perdita assurda, inaspettata che ha sconvolto per sempre la vita di Federica Lisi ma anche della sua famiglia. Come un dono dal cielo, inaspettato, dopo il dramma un raggio di sole per Federica che ha scoperto di essere incinta poco tempo dopo la morte di suo marito. Il quinto figlio di VIgor e Federica non ha potuto conoscere il suo papà ma di certo lo ha visto negli occhi pieni d’amore di sua madre e ha capito quanto fosse forte il legame che c’era in famiglia, un legame che aveva portato altri 4 figli al mondo. Oggi Federica parla della sua nuova vita, di come è stato possibile andare avanti, non voltare pagina chiaramente, ma continuare questo cammino di vita. Una vita nella quale adesso Federica non è da sola. A distanza di sette anni le cose sono cambiate per lei. La Lisi racconta nella sua ultime intervista per Libero di aver ritrovato l’amore al fianco di Pia.

LA NUOVA VITA DI FEDERICA LISI DOPO LA MORTE DI SUO MARITO IGOR BOVOLENTA

Chi segue Pia, la compagna di Federica, non avrà ricevuto una notizia particolarmente fresca o rivelatrice visto che da tempo la cantautrice condivide sui social gli scatti della vita al fianco della sua donna. Federica parla così di questa relazione:

“Con Pia la mia vita è cambiata completamente. Ci siamo incontrate casualmente al Roxy Bar da Red Ronnie. Io le ho regalato il mio libro e lei il suo singolo. Sentendo le sue canzoni ci siamo rese conto che l’intreccio delle nostre vite era perfettamente magico. Siamo probabilmente due pazze e l’unione della nostra follia ha creato una bomba.”

E ancora:

“Mi sono buttata completamente in un’altra vita e sono molto serena. Provo sensazioni ed emozioni bellissime. Il nostro è un apporto puro. Siamo due donne con quattro palle “