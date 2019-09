Francesco Chiofalo lancia un appello disperato alla Fiordelisi ma la sua ex lo accusa: l’avrebbe lasciata in tv

In queste ore Francesco Chiofalo è nel mirino delle sue ex. Da un lato Antonella Fiordelisi sceglie di non commentare tutto quello che sta succedendo nelle ultime ore e non risponde ai messaggi che il lenticchio nazionale le manda. Dall’altro Aurora, l’ex con la quale Chiofalo avrebbe tradito Antonella, continua via social a mostrare quella che era la loro vita insieme e quello che Francesco le diceva per prometterle un futuro insieme. Non solo, la Ciorbi ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti tramite media e lo ha fatto anche con una lunga intervista per Fanpage, nella quale ha parlato della sua storia con il ragazzo ma non solo. Il Chiofalo invece dal canto suo, prova a ignorare tutto quello che di lui si dice, cercando di riconquistare Antonella con dolci messaggi e frasi d’amore sui social; ma ci sembra che la missione sarà alquanto complicata. Chiofalo infatti, come si vede anche dagli screen delle conversazioni pubblicate sui social ( saranno anche private, sarà anche un reato ma ormai sono pubbliche) parlava della Fiordelisi come di una “situazione lavorativa” e spiegava ad Aurora, sua ex e amante, che presto sarebbe stata chiusa. Come? Chiofalo era convinto che avrebbe partecipato a Temptation Island VIP. Ma quando poi sono state annunciate le coppie che prenderanno parte al programma,tutto il castello che il ragazzo si era fatto, è caduto tanto che Aurora è uscita allo scoperto e ha rivelato quello che c’era tra lei e Francesco. Rivelazioni che hanno portato la Fiordelisi a chiudere la storia con Francesco.

FRANCESCO CHIOFALO CHIEDE SCUSA AD ANTONELLA FIORDELISI MA LE PROVE DEL TRADIMENTO SONO CONCRETE

Secondo il racconto di Aurora, tra l’altro, Antonella e Francesco all’inizio si erano messi insieme solo per spingere i loro personaggi nel mondo dello spettacolo ( followers sui social e altro). Poi però, come spiega la ragazza nella sua intervista per Fanpage, la Fiordelisi si era realmente innamorata di Chiofalo ma non sapeva che nella sua vita ci fosse un’altra donna.

Il Chiofalo continua tra l’altro a dire che c’è anche la sua campana da ascoltare ma che al momento non se la sente di parlare. Vedremo che cosa avrà da dire ma una cosa è certa: sarà davvero difficile per lui smentire una ragazza che ha mostrato prove concrete di quello che ha detto. Nelle chat infatti si legge che Chiofalo era pronto a lasciare Antonella dopo Temptation Island VIP e poi sarebbe rimasto single e pronto a ricominciare con Aurora.

Sui social giura amore eterno ad Antonella e si dichiara pronto a tutto pur di riconquistarla. Lei che cosa farà accetterà le sue scuse?

