Giovanni Conversano e il dolce messaggio alla sua Giada dopo Miss Italia 80

Si è tenuta ieri la finale del prestigioso concorso di bellezza di Miss Italia arrivato alla sua 80esima edizione. La diretta su Rai 1 ha alzato numerose polemiche ma le ragazze in concorso erano tutte molto belle. A vincere, quest’anno, è stata la bellissima Carolina Stramare. C’è però un’altra bellissima ragazza che è piaciuta al pubblico e non solo. Si tratta di Giada Pezzaioli, nonché compagna di Giovanni Conversano. Giada non sarà riuscita ad indossare la corona di Miss Italia 80 ma sicuramente ha vinto nella vita, così come ribadisce in un post sui social network il suo Giovanni Conversano. L’uomo ha infatti deciso di scrivere un messaggio molto bello per la sua dolce metà dopo il concorso. Siete curiosi di sapere che cosa ha detto Giovanni Conversano della sua Giada Pezzaioli? Continuate pure a leggere allora.

Giada Pezzaioli non vince Miss Italia ma per il suo Giovanni Conversano ha vinto nella vita: ecco il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne

Una vittoria ad un concorso è nulla quando si vince nella vita. Giovanni Conversano ha voluto spendere delle parole per la sua compagna Giada Pezzaioli che ha partecipato all’ultima edizione di Miss Italia. “In questi giorni vi ho inviato centinaia di sms e tante stories. Grazie a tutti voi per aver supportato Giada” ha iniziato così l’ex tronista di Uomini e Donne sui social network pubblicando una foto simpatica e molto tenera insieme alla ragazza. “Accettiamo serenamente il verdetto, con la consapevolezza che Giada, come ho ripetuto sempre, ha vinto nella vita. Da mamma ha fatto un “miracolo”. Certi che questa esperienza le darà ulteriori opportunità lavorative” ha continuato Giovanni Conversano. Sì perché Giada è già mamma del piccolo Enea, avuto proprio insieme a Conversano.

La rivincita di Giada Pezzaioli a Miss Italia: Giovanni Conversano innamoratissimo

Appare molto chiaro quanto Giovanni Conversano ami la sua Giada. E appena qualche giorno fa, il noto volto tv, ha pubblicato un’altra dedica per la sua compagna proprio prima di Miss Italia. “Tu, che per allevare il tuo Enea hai messo da parte te stessa: i tuoi sogni, la tua professione, i tuoi obiettivi. Sei una donna, una mamma ed una compagna straordinaria. Porta sempre con fierezza i tuoi valori, la tua dignità, la tua autonomia di donna” ha scritto Giovanni Conversano. “Miss Italia è proprio questo. Supera il pregiudizio, abbatte le barriere, da’ spazio a quelle donne che sono da esempio. Non solo belle “fuori”, ma soprattutto nell’anima. Sii orgogliosa per tutto quello che hai già realizzato!!!! Non finirò mai di elogiarti, perché lo meriti” queste le parole di in bocca al lupo per la sua compagna Giada.

Dopo Miss Italia probabilmente si apriranno nuove strade a livello lavorativo per la bellissima Giada Pezzaioli ma appare chiaro che potrà sempre contare sul sostegno del suo compagno Giovanni Conversano che è sempre al suo fianco.