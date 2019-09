Matrimonio a sorpresa per Kasia Smutniak, bellissima ha sposato Domenico Procacci nella loro villa (Foto)

Originale e meravigliosa Kasia Smutniak anche nel giorno del suo matrimonio perché delle nozze con Domenico Procacci nessuno aveva notizia, nessun invito ma l’attrice ha sposato il suo compagno con tutte le persone che desiderava avere accanto (foto). Ha sorpreso tutti Kasia, amici e parenti, dopo 9 anni d’amore ha sposato il produttore ma ha fatto in modo che il gossip non si interessasse dell’evento e che tutto fosse un vero sogno. Il 13 agosto ha compiuto 40 anni e circa un mese dopo ha invitato tutti per festeggiare il suo compleanno nella villa di Formello alle porte di Roma, la villa che aveva acquistato con il papà di sua figlia Pietro Taricone, purtroppo scomparso nel 2010. Quando gli ospiti sono arrivati nella villa hanno capito subito che non c’era una festa di compleanno ma ben altro. Kasia Smutniak da sempre gelosissima della sua vita privata è riuscita a trovare un escomatage perfetto, anche se è un modo molto usato tra le star per evitare l’intrusione della stampa.

IL MATRIMONIO DI KASIA SMUTNIAK E DOMENICO PROCACCI IN CAMPAGNA

Dai social solo una foto delle nozze della splendida attrice, con gli sposi ci sono Luciano Ligabue e la moglie Barbara Pozzo. Si sa che testimone di Kasia è stato il suo carissimo amico Ferzan Ozpetek. Classico l’abito scelto dallo sposo, bianco ma dallo stile hippie per la Smutniak che ha indossato anche una coroncina di fiori e niente scarpe ai piedi.





La coppia ha già un figlio, il piccolo Leone che ha 5 anni. Kasia è anche mamma di Sophie, nata dalla storia d’amore con Pietro Taricone, e che oggi ha 15 anni. Una famiglia felice grazie a tanto amore e alla semplicità in cui adorano vivere. In queste ore scade anche il termine per le donazione, la raccolta fondi per costruire la scuola in Mustang, il desiderio più grande di Kasia e Pietro.