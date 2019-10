Ambra Angiolini racconta l’amore che la lega a Massimiliano Allegri (Foto)

Nell’intervista di Ambra Angiolini su Vanity Fair c’è tutto l’amore che la lega a Massimiliano Allegri (foto). L’attrice non parla solo del compagno che le ha cambiato la vita dopo la separazione da Francesco Renga, confida la depressione che ha vissuto, il volontariato che l’ha salvata, il desiderio realizzato di diventare mamma. Poi è arrivato Massimiliano e ha accolto tutto questo. C’è una frase di Ambra Angiolini in questa sua ultima intervista che più di tutto parla d’amore per il suo nuovo compagno: “… La cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia”. Un rispetto profondo e reciproco alla base di questo amore che le permette di essere se stessa fino in fondo. Fa sorridere Ambra quando dice che si è innamorata di Massimiliano Allegri perché come lei è un tipo fuori moda, poi cambia tutto quando aggiunge: “Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli – per poi spiegare – Due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.

AMBRA E ALLEGRI TRA AMORE E SALVEZZA

“La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta” e anche qui si intuisce che la storia d’amore tra Ambra e Allegri sia quella per la vita, per sempre. “Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti” e siamo certi che lo stesso faccia la Angiolini per lui.





Dopo un periodo buio, il legame con Francesco Renga durato 11 anni ma finito in lacrime, ancora una volta Ambra è ripartita, più forte e bella di prima. La copertina della rivista Vanity Fair è dedicata a lei che non ha da tempo più niente dell’ex ragazza di Non è la Rai ma continua a parlarne, non dimentica nulla del suo passato, è tutto dentro di lei.