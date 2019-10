Ursula Bennardo e Sossio Aruta genitori: è nata la piccola Bianca (FOTO)

Fiocco rosa in casa Aruta-Bennardo. La coppia nata nel programma Uomini e Donne aveva annunciato da tempo il sesso della bambina che Ursula aspettava! E oggi dai social arriva l’annuncio: Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono diventati genitori. E’ nata infatti la piccola Bianca ed è stata postata sui social anche la prima foto della bambina con le dolci parole dei suoi genitori.

“Ore 08.38….E’ nata…LA NOSTRA PRINCIPESSA BIANCA..❤❤❤❤ TI AMO URSULA E GRAZIE DI QUESTO IMMENSO DONO🥰🥰🥰 ” questo il messaggio che Sossio ha pubblicato sulla sua pagina Instagram condividendo con tutte le persone che lo seguono la prima foto della manina della piccola Bianca.

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA GENITORIO: DOPO LA BUFERA LA GRANDE GIOIA

La storia di Ursula e Sossio non è stata di certo semplice, anzi è stata caratterizzata da alti e bassi tanto che i due avevano partecipato anche a Temptation Island VIP ed erano usciti dal programma da single. Ma l’amore non si era mai spento e alla fine Ursula aveva perdonato Sossio per le sue marachelle! I due sono tornati insieme dopo una breve parentesi nello studio di Uomini e Donne per poi annunciare al pubblico di Canale 5 e alle tante persone che li seguono con affetto, di essere in dolce attesa. E oggi l’annuncio più bello. Per Sossio arriva il terzo figlio, la prima femmina mentre per Ursula Bianca è la quarta figlia, la Bennardo infatti ha tre figli maschi.

Ieri sui social era iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo della piccola e il giorno speciale per mamma e papà è stato davvero l’11 ottobre 2019 con l’arrivo della loro principessa. Ursula per il momento non ha ancora postato nessuna immagine, immaginiamo sia molto provata visto che la piccola è nata due ore fa!

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia per l’arrivo della piccola Bianca!