Matrimonio lampo per Samanta Togni, la ballerina a sorpresa sposa il chirurgo plastico conosciuto da poco (Foto)

Su Instagram Samanta Togni (foto) ha sorpreso tutti dando l’annuncio del suo matrimonio con Mario Russo, ma chi è Mario Russo? E’ un noto chirurgo plastico ma più che altro ha conosciuto da pochissimo la bella ballerina. Risale a questa estate l’addio tra Samanta Togni e Christian Panucci dopo ben 8 anni d’amore ed è anche per questo che l’arrivo delle nozze a sorpresa lascia tutti senza parole. Un vero colpo di fulmine o un colpo di follia? Si sono conosciuti per caso in treno, si sono ritrovati seduti vicinissimi, l’ha raccontato anche poche settimane fa a Vieni da me, ma nessuno immaginava che la splendida protagonista di Ballando con le stelle avesse perso e avesse fatto perdere la testa fino a questo punto. Per la coppia prima l’estate da sogno a Capri e poi l’autunno alle Maldive e adesso è in arrivo il futuro più bello, sempre insieme.

SAMANTA TOGNI ANNUNCIA IL MATRIMONIO CON MARIO RUSSO

“LA VITA HA MOLTA PIÙ FANTASIA DI NOI… Qui ero alla Rocca di Narni… poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa… chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione…” ha scritto la Togni mostrando uno scatto di quel lavoro, un abito da sposa molto particolare ma è l’annuncio dei fiori d’arancio che fa sparire tutto il resto. Il tag al fidanzato è la conferma che è tutto reale e imminente.





Tutto è nato in treno, non si era nemmeno scambiati i numeri di telefono ma con Instagram è stato facile per lui trovarla e così hanno iniziato a frequentarsi: “. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia. Per me? L’Italia è bella…”. Anche Samanta andrà a vivere a Dubai, dove Russo è proprietario di importanti cliniche? La ballerina è già mamma di Edoardo che ha 17 anni, sarà felice di vedere la sua mamma così innamorata e pronta al grande passo.





