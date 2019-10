Chiara Giordano ha visto le figlie di Raoul Bova solo sui giornali ma lui l’ha telefonata quando sono nate (Foto)

Sta riconquistando se stessa Chiara Giordano e il risultato è una donna non solo più bella ma più forte e passionale, anche un’ex moglie che dice la sua con saggezza ma senza molti filtri (foto). E’ l’ex moglie di Raoul Bova e per lei non sembra esistere la famiglia allargata, o forse non esiste per tutti loro. Ha raccontato di non avere mai visto le due figlie di Bova e Rocio Munoz Morales se non sui giornali di gossip. Luna è nata nel 2015, Alma lo scorso anno ma l’affascinante 46enne oltre a far capire che con l’attrice spagnola non ci sono rapporti ha confidato che il suo ex l’ha telefonata quando sono nate le sue piccole. Le avrà di certo faccia piacere ma non dimentichiamo quanto ha sofferto per la separazione. Sincera Chiara Giordano ha confessato che quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane ti senti una nullità. Raoul e Chiara non hanno alle spalle solo un matrimonio d’amore ma sono anche i genitori di Alessandro Leon e Francesco, di 19 e 18 anni.

CHIARA GIORDANO E RAOUL BOVA SI FREQUENTANO PER I FIGLI

“Io e il mio ex marito ci frequentiamo: è il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro e passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco” immaginiamo che al compleanno Rocio non ci fosse perché se non c’è stato modo per conoscere le figlie è evidente che non hanno fatto in modo loro di conoscersi.





Dopo 13 anni insieme è ovvio che la rottura con l’uomo che ancora amava abbia minato molto la sua autostima: “Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”. Non è una novità che la danza sia stata la sua ancora di salvezza: “In sala da ballo, davanti allo specchio, piano piano ho tirato fuori la femmina che c’è in ognuna di noi e che avevo perso. L’età non conta, l’aspetto fisico nemmeno, è una forza che va oltre, energia pura“ infatti oggi è più bella che mai.