Pomeriggio 5, chi è la famosa opinionista di Barbara d’Urso che tradisce il suo fidanzato con Gaetano Arena?

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il primo novembre 2019 si è parlato del rapporto tra Vip e Paparazzi. E visto quello che è successo negli ultimi giorni a Gaetano Arena, l’ex concorrente del GF è stato invitato nel salotto di Barbara d’Urso per parlare di questa rissa con il fotografo. Nessuno dei presenti riusciva però a chiedersi il motivo di un paparazzo verso Gaetano, visto che il ragazzo racconta di esser stato seguito per più di 15 giorni. Ma ci pensa il paparazzo Alan Fiordelmondo a raccontare il motivo di tale interesse. A quanto pare infatti Gaetano si frequenta da giorni con una ragazza molto famosa che è però fidanzata. E quindi il fotografo cercava di scattare qualche immagine dell’ex gieffino in compagnia di questa signora. Alan non sembra essere il solo a sapere di chi si tratta anche Karina Cascella commenta: “Si tratta di una tua opinionista Barbara, si tu la conosci molto bene“. Il fotografo ribadisce: “Io non dirò che è perchè c’è un limite alla decenza e non lo oltrepasso. Ti dico che lei dice di essere fidanzata per cui se si vede con un altro…” ha spiegato il paparazzo chiedendo a Gaetano di essere lui a rivelare chi sia.

Ovviamente sui social si è scatenato il quiz corna day: chi è questa famosa opinionista che dice di essere fidanzata ma che in realtà si vede con Gaetano?

GAETANO ARENA SI VEDE CON UNA RAGAZZA FAMOSA FIDANZATA, CHI E’?

La d’Urso ha quindi chiesto a Gaetano se sia vero che lui esce con una persona impegnata. “A me non ha detto di essere fidanzata, io non ne so nulla” ha detto Gaetano ma la d’Urso ha ripreso il ragazzo ricordando che se la donna in questione è famosa ed è fidanzata, è chiaro che lui lo sappia. La conduttrice ha poi commentato: “Io vi invito a non dire di chi si tratta ma se fosse chi penso da quello che si capisce, mi arrabbierei moltissimo.”

Alan ha dato anche un altro indizio, ribadendo che giù qualche settimana fa nel salotto di Pomeriggio 5 si era parlato di questo fatto. E sui social il nome che è venuto fuori è solo uno: quello di Elena Morali. Ovviamente solo ipotesi, nessuna conferma. Nelle prossime puntate di Pomeriggio 5 si scoprirà qualcosa in più su questa vicenda?