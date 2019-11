Il matrimonio di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la proposta è arrivata il giorno del suo compleanno (Foto)

A 56 anni Antonella Elia sta per sposare l’uomo della sua vita, da un anno accanto a lei c’è Pietro Delle Piane e presto il loro amore sarà coronato dal matrimonio, il tanto desiderato matrimonio (Foto). Finalmente è arrivata la felicità per l’attrice e showgirl che non credeva si sarebbe mai sposata, non credeva che un giorno avrebbe indossato l’abito bianco da sposa. E’ la rivista Chi a rivelare il magico momento della Elia che avrebbe ricevuto la proposta il primo novembre, il giorno del suo compleanno. Tutto molto romantico per Antonella e Pietro, lui le ha chiesto la mano mentre erano in un bel ristorante di Roma vicino Fontana di Trevi. Lui 45 anni, lei qualche anno in più che davvero non dimostra; come pegno d’amore la fede nuziale che lei già porta al dito. Stanno insieme da circa un anno e gli 11 anni di differenza non li hanno mai divisi, non sono certo un problema. Sono felici e devono tutto ad alcuni amici in comune che li hanno fatti incontrare.

ANTONELLA CLERICI AL SETTIMO CIELO PER IL MATRIMONIO E LA SUA PROSSIMA AVVENTURA IN TV

Il loro primo incontro in occasione di un evento e da quel momento non si sono più lasciati. Antonella Elia la conosciamo benissimo, dai tempi di Non è la Rai poi valletta accanto a nomi importanti della conduzione televisiva, tanto teatro, indimenticabile ex naufraga a L’isola dei famosi e adesso sta per tornare ancora in tv, sarà accanto a Piero Chiambretti dal 27 novembre su Rete 4 in un bel ruolo per La Repubblica delle Donne. Manca quindi pochissimo e magari dalla diretta interessata ne sapremo anche di più sulle sue nozze.

Pietro Delle Piane è attore e doppiatore italiano, per il gossip è l’affascinate futuro marito della dolcissima Antonella Elia. Non vediamo l’ora di ammirare anche il loro album di nozze.





