E’ Viviana la nuova fidanzata di Andrea Damante? Le prime foto su Chi

Ha un nome ma non ha ancora un cognome la presunta nuova fiamma di Andrea Damante. Questa settimana però le foto dell’ex tronista mentre va a cena fuori con la nuova fiamma, sono state pubblicate sulla rivista Chi e a quanto pare, non ci sarebbero dubbi: il Dama cerca di voltare pagina, ancora una volta. Sarà quella definitiva? In una sua intervista recente a Verissimo, Andrea Damante aveva ribadito che, dopo la fine della sua storia con Giulia de Lellis, non ha avuto storie serie, non ha incontrato una donna capace di farle dimenticare quello che ha provato per la bella influencer, nonostante le corna! Potrebbe essere Viviana, la ragazza con cui lo vediamo sulle foto pubblicate dalla Rivista Chi, la donna giusta?

ANDREA DAMANTE HA UNA NUOVA FIAMMA: ECCO VIVIANA

Per Gabriele Parpiglia, che ha firmato questo articolo su Chi, con tanto di foto, non ci sarebbero dubbi. Andrea Damante prova a cambiare vita e avrenbbe già presentato la ragazza anche ai suoi amici, tra i quali anche Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser.

Vediamo le foto

“L’ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso.

Si chiama Viviana. È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis. “Chi” ha sorpreso il dj insieme con la bionda e bellissima ragazza. Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extensions di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. E la nuova vita di Andrea si ricompone.”

Sarà Viviana la donna giusta per il Dama? A giudicare dalle foto non sembrerebbe che tra i due ci sia grande passione…Magari sono soltanto timidi!