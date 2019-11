Tina Cipollari da Nuovo commenta la storia di Kikò e Ambra: ancora frecciatine?

Quanto stanno facendo parlare Kikò Nalli e Ambra Lombardo in questi giorni? Più volte i due ex gieffini hanno avuto modo di parlare della polemica secondo cui Ambra Lombardo avrebbe tradito il suo fidanzato Kikò Nalli con Gaetano Arena, anche lui ex concorrente del Grande Fratello. Tra foto, dichiarazioni, smentite e ospitate ne abbiamo viste davvero tante. Adesso a parlare della situazione è però Tina Cipollari, l’amatissima opinionista di Uomini e Donne, nonché ex moglie di Kikò Nalli. Che cosa avrà detto Tina sulla relazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo in questo periodo di polemiche continue per la coppia?

Tina Cipollari, il suo pensiero su Kikò Nalli e Ambra Lombardo: “Mi auguro che…”

La nota e amatissima opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo. Tra le tante domande, Tina Cipollari ha avuto modo di parlare anche della relazione tra il suo ex Kikò Nalli e la sua attuale fidanzata Ambra Lombardo che, tra l’altro, sono al centro dell’attenzione della cronaca rosa per un presunto tradimento. “Il mio ex marito e Ambra? Auguro loro serenità” sono state le parole di Tina Cipollari al riguardo. “E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito” ha però aggiunto. Forse Tina crede che tra Kikò e la bellissima professoressa non possa durare a lungo? D’altronde ai tempi del GF lei stessa disse che la Lombardo non avrebbe retto a lungo al fianco di Kikò. Tina Cipollari la pensa ancora così?

Tina Cipollari con Vincenzo dopo Kikò Nalli, i figli prima di tutto: ma cosa ne pensano di Ambra?

Ormai lo sappiamo, Tina Cipollari ha un nuovo uomo nella sua vita. Lui si chiama Vincenzo, è un ristoratore e stanno insieme da circa un anno. Più volte si è parlato di un possibile matrimonio tra l’opinionista del programma di Maria De Filippi e il suo nuovo compagno. Nell’intervista a Nuovo, Tina Cipollari ha fatto chiaramente intuire che prima di fare un passo così importante deve pensare ai suoi tre figli, avuti proprio dal matrimonio con Kikò Nalli. “Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene“ ha detto Tina Cipollari. “I miei figli sono ancora minorenni e io ho un forte senso di responsabilità nei loro confronti” ha affermato. “Credo che una mamma non si possa buttare a capofitto in una nuova relazione amorosa senza pensare prima a loro” ha aggiunto.

I figli vengono prima di tutto. Senz’altro i figli di Tina e Kikò si sono espressi però sulla relazione tra il loro papà e Ambra Lombardo. Mattias, per esempio, sembra molto tranquillo sulla storia tra il padre e la prof: “Se lui è felice con lei a me non da nessun problema, anzi, sono felice anche io”. Chissà cosa ne pensa, invece, della relazione tra mamma Tina e Vincenzo.