Il battesimo di Beatrice, Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano la piccola di casa (Foto)

Un altro giorno di festa ieri per Alessandro Matri e Federica Nargi, il battessimo della piccola Beatrice (foto). La secondogenita della coppia nata il 16 marzo scorso ieri ha ricevuto il sacramento del battesimo e Federica e Alessandro erano più felici e belli che mai. Piena di gioia e di allegria anche la primogenita, la piccola Sofia che ha 3 anni. Una cerimonia emozionante e poi il pranzo a La Coldana Restaurant a Lodi. “Che la gioia di questo giorno si rinnovi sempre, auguri amore Mio” ha scritto il papà calciatore orgoglioso della sua famiglia, innamorata delle sue bimbe. 35 anni lui e 29 per la splendida showgirl, per loro la famiglia viene prima di tutto, entrambi sono vip ma nessuno dei due rinuncia alla semplicità. In chiesa sono dolcissimi con la loro piccola insieme al padrino e alla madrina. Ovviamente con loro c’è sempre Sofia, la sorella maggiore di Beatrice. Un ruolo importante per il padrino e la madrina e la coppia ha scelto Max Valvano che è anche l’hair stylist di fiducia di Federica, e Cristina Redaelle, amica carissima.

TUTTA LA GIOIA DI FEDERICA NARGI E ALESSANDRO MATRI PER IL BATTESIMO DELLA SECONDOGENITA

“Non smetterò mai di ringraziarvi. Mi avete fatto conoscere l’uomo della mia vita e mi avete accolta, aiutata, supportata e sopportata in tutti questi anni, siete stati e siete un punto fermo della mia vita e so che lo sarete più che mai per la nostra Beatrice” scrive la Nargi rivolgendosi alla coppia scelta per il battesimo della sua bimba.





Una torta semplice e deliziosa per il battesimo di Beatrice Nargi che tutta vestita di bianco sorride agli scatti. Tutta la famiglia ha partecipato al pranzo, semplice e al tempo stesso elegante. Importanti le bomboniere scelte, bomboniere solidali, legate al Progetto Heal di cui è testimone anche Elena Santarelli.