Il matrimonio di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, tutto in gran segreto? (Foto)

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sono sposati? Quando avrebbero celebrato il loro matrimonio? Dopo quasi 20 anni d’amore ormai anche i fan hanno smesso di chiedere notizie sulle nozze della coppia ma proprio alla vigilia dell’importante anniversario arrivano voci che Silvia e Piersilvio sarebbero già marito e moglie. Non ci sono foto che testimoniano l’unione o che lascino sospettare il sì di entrambi. Un matrimonio in gran segreto ma devono essere stati davvero bravissimi a non far trapelare nulla e poi perché non dirlo almeno a cose fatte? La verità è che il prossimo anno stanno pensando di organizzare una gran festa a tema per i loro 20 anni d’amore, magari vogliono festeggiare anche altro. A riportare la notizia è la rivista Nuovo diretta da Riccardo Signoretti, il tutto sarebbe partito da un’affermazione di Paolo Bonolis che avrebbe definito Berlusconi senior il suocero della Toffanin. A dire il vero il dettaglio sembra davvero piccolo, ovvio che anche senza matrimonio Silvio Berlusconi sia considerato il suocero della conduttrice.

SILVIA TOFFANIN E BERLUSCONI INSIEME DAL 2000

Da quando si sono conosciuti nel 2000 non si sono più lasciati, un amore bellissimo sempre vissuto al riparo da occhi indiscreti, senza eccessi né troppa mondanità. Signoretti sembra intanto quasi sicuro che la coppia si sia già sposata e in gran segreto e che il prossimo anno la festa ci sarà per festeggiare il doppio evento. Non possiamo che attendere una conferma o una smentita anche se è difficile che la prima possa arrivare.





In passato quando già si è parlato di presunte nozze per la coppia sono poi arrivati i comunicati stampa invita da Mediaset per smentire la notizia. Arriveranno anche questa volta? Chissà se sarà magari la Toffanin questa volta a smentire la notizia o a confermarla nel corso della puntata del sabato di Verissimo.