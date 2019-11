Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi con i figli, commossi a Portofino in un giorno speciale (Foto)

Una giornata speciale per Silvia Toffanin a Portofino ma ancora di più lo è stata per Piersilvio Berlusconi che ha ricevuto la cittadinanza onoraria (foto). Abbiamo visto tante volte tra uno scatto e l’altro la famiglia di Silvia Toffanin, il compagno con i figli, nella bellissima Portofino che da qualche giorno conta un abitante in più, l’amministratore delegato Mediaset. Da 401 a 402 abitanti e il nuovo illustre cittadino è proprio Berlusconi che da tanti anni trascorre nel borgo più chic della riviera ligure i fine settimana e le vacanze con i figli più piccoli e con Silvia. La coppia accompagnata dai piccoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina ha partecipato alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria. Il momento emozionante è avvenuto nel teatro del paese e ovviamente è stato il sindaco a consegnare le chiavi a Piersilvio Berlusconi. Commosso Matteo Viacava lo ha abbracciato ringraziandolo di tutto ciò che ha fatto per Portofino dopo la mareggiata.

PIERSILVIO BERLUSCONI CITTADINO ONORARIO DI PORTOFINO

Un bel riconoscimento per il compagno della Toffanin, tutta la famiglia adora la Liguria e in particolare quell’angolo di paradiso. “Sei uno di noi; ci hai aiutato a ripartire dopo la terribile mareggiata dell’ottobre dell’anno scorso”. Lo ricordiamo tutti quel giorno terribile che ha distrutto parte del paese e la paura di tutti, anche della famiglia di Silvia e Piersilvio.

LE FOTO PUBBLICATE DALLA RIVISTA OGGI





“Non ho fatto niente di straordinario, per me e la mia famiglia è stato naturale rimanere a Paraggi, anche se isolati. Quella è la nostra casa e voi ci avete fatto sentire protetti” la risposta di Berlusconi alla cerimonia mentre la conduttrice di Verissimo lo guardava fiera osservando anche la gioia del primogenito per il momento importante per la loro famiglia.