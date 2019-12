Il fidanzato di Federica Panicucci sbotta dopo l’intervista a Verissimo

Sarà anche un po’ timido, molto riservato e poco entusiasta di stare davanti alle telecamere ma Marco Bacini, il fidanzato di Federica Panicucci, non ci ha pensato un attimo prima di sbottare e difendere il suo amore, la sua compagna, se stesso. Tutto è accaduto dopo l’intervista della coppia nello studio di Verissimo, la prima insieme, la prima vera volta dell’imprenditore in un programma. Stanno ormai insieme da tempo e i fan della conduttrice desideravano sapere un po’ di più del loro amore, vederli finalmente uno accanto all’altra. Ci sono però sempre gli odiatori ed è un hater che ha commentato la foto della coppia scattata negli studi Mediaset. Una foto bellissima, un’intervista piena di dolcezza, dichiarazioni d’amore ma quel commento è stato terribile e ha rovinato tutto.

LA REAZIONE DI MARCO BACINI AL COMMENTO DI UN HATER

“Mi sembrano Barbie e Big Jim. Niente di più triste che farsi sdolcinerie a vicenda. Io, io io…l’asino afferma e raglia. Poi lei con quest’aura in tv sembra un fantasma. Sono ridicoli, ci manca solo il Mulino Bianco e lo spot è fatto, mamma mia” queste le frasi che hanno fatto scattare la rabbia in Marco che subito ha risposto.





“Carissima – ha replicato Bacini – credo che non ci sia niente di più triste che leggere commenti come il suo, e non lo dico per me o per noi, perché quando la persona (o il profilo) è niente l’offesa è zero, ma per lei che deve avere sicuramente una vita priva di affetti e trova una magra consolazione solo criticando e offendendo chi non conosce e per i quali non ha parametri reali per giudicare – ha quindi proseguito – Speriamo che lo spirito del Natale la renda più buona, ci sono anche parecchi film sul tema, li guardi nelle feste anzichè perder tempo su Instagram. Buone feste”. Così l’odiatore di turno ha avuto la sua soddisfazione, fare arrabbiare uno dei due. Nell’intervista non si è parlato che di cose belle, di sentimenti, di emozioni, di progetti per il futuro, tutto insieme, ovviamente momenti e felicità che gli haters attendono.