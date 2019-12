Massimo Boldi pronto a sposare Irene: il 2019 si chiude con l’anello

Si chiude alla grande l’anno per Massimo Boldi che sembra proprio aver trovato la donna con cui passare il resto della sua vita. Ne ha già parlato in diverse interviste, e i suoi occhi si sono sempre illuminati quando ha fatto il nome di Irene. Questa donna ha davvero riportato il sorriso nella vita di Massimo Boldi dopo le ultime pene d’amore. E in esclusiva per la rivista Oggi, l’attore parla anche di quelli che sono i progetti per il futuro: vuole sposare la sua Irene. E il 2019 si chiude con un gesto importante. Boldi infatti ha regalato alla bella toscana l’anello, un passo fondamentale verso le nozze? E’ lo stesso attore a spiegare il perchè di questo gesto: se ha dato un anello alla sua Irene è perchè l’ha scelta e spera di passare molto tempo al suo fianco.

Per la rivista Oggi, Irene commenta questo dono davvero speciale. E spiega:

«Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole: mi chiede “hai mangiato?”, “hai dormito?”. Nessuno lo aveva mai fatto. È nelle piccole cose che decifri l’amore, perché queste sono le domande che fanno di una coppia una famiglia»

Il 2020 si aprirà quindi con il matrimonio tra Massimo e Irene? Vedremo noi come sempre facciamo il tifo per l’amore e speriamo davvero che l’attore e la bella Irene possano vivere sereni questa unione.

La coppia spiega inoltre che non esistono problemi legati alla differenza di età e che anche le figlie di Massimo sono felicissime perchè sanno che Irene vuole davvero bene al loro papà. L’attore ribadisce:

«Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito: non sono pochi, il mio tempo non è il suo tempo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l’ho trovata. I miei amici quando mi vedevano star male la facevano un po’ troppo facile, però avevano ragione. Quella giusta sarebbe arrivata. E ora mi piace pensare di far progetti con lei. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: “Certo, papà, perché no?”»

