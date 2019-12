Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser salutano il 2019 in Argentina: innamorati più che mai

Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Da quando si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono più lasciati un attimo. Sembrano amarsi ogni giorno di più e non hanno paura di mostrare a tutti il loro amore. E ovviamente passeranno anche il Capodanno insieme. La coppia ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2019 in Argentina, la patria di Cecilia Rodriguez. E sempre in Argentina daranno il benvenuto al nuovo anno. Dopo aver festeggiato le vacanze di Natale tra la neve delle Dolomiti, Ignazio Moser e la sua Chechu hanno decisamente cambiato meta, oltre che condizione meteo visto che in Argentina fa molto caldo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Capodanno in Argentina: felici e innamorati

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati in Argentina appena qualche ora fa eppure i social network sono già pieni di bellissime foto insieme. La coppia si trova a Pilar, in provincia di Buenos Aires. La Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto insieme a Moser mentre lui la prende in braccio per le strade della cittadina argentina. Ignazio e Cecilia si guardano più innamorati che mai ed è proprio la stessa sorella di Belen a scrivere nella descrizione della foto che si sente felice. Ed effettivamente è quello che traspare da questi scatti di coppia. D’altronde come potrebbe essere triste se è riuscita a tornare finalmente un po’ a casa e insieme al suo amato fidanzato?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, capodanno al caldo: la coppia si trova in Argentina

Anche Ignazio Moser ha pubblicato una foto insieme alla sua Cecilia Rodriguez in Argentina. I due sono in costume da bagno e si godono perfettamente il caldo capodanno 2019 in Argentina tra sorrisi spensierati e pieni d’amore. Ieri sera, Ignazio e Cecilia hanno visitato Buenos Aires e hanno mostrato la città ai tanti followers che li adorano su Instagram. Chissà che cosa faranno questa sera per salutare il 2019 e dare inizio al 2020! Noi continueremo sicuramente a seguirli e vi informeremo ancora su questa meravigliosa coppia.