Meghan Markle e il principe Harry prima uscita pubblica del 2020: di ritorno dal Canada sorridenti e in formissima (FOTO)

I sudditi di sua maestà dovranno probabilmente abituarsi al fatto che Harry e Meghan passeranno sempre meno tempo a Londra. A differenza però di quanto si era detto poche settimane prima della nascita di Archie, Harry e Meghan non hanno optato per un trasferimento immediato in Africa ma preferiscono viaggiare. In questo inverno infatti hanno scelto il Canada, probabilmente per essere più vicini agli amati Stati Uniti, dove Meghan ha il suo cuore. Un po’ canadese d’adozione, americana di nascita, inglese per amore, Meghan si divide insieme a Harry e vola da una parte all’altra ma ormai da oltre un mese, lei e il principe sono insieme in Canada dove pare abbiano passato anche le vacanze di Natale. Dopo questo viaggio di relax, si torna però a casa, e oggi i duchi del Sussex sono stati avvistati a Londra.

Oggi la prima uscita pubblica con le immagini che arrivano da Londra e ci mostrano Harry e Meghan, innamoratissimi e anche in ottima forma.

HARRY E MEGHAN PRIMA USCITA PUBBLICA DEL 2020: LE FOTO DI RITORNO DAL CANADA

Una sorta di uscita pubblica, riferiscono i media inglesi, per ringraziare il popolo canadese dell’attuale ospitalità. Harry e Meghan, insieme al piccolo Archie per oltre un mese infatti sono stati ospiti del Canada, in una sorta di fuga lontano da tutti e da tutto.

Dopo essersi fermati alla Hubb Community Kitchen (una delle prime cause reali di Meghan) per augurare alle donne un felice anno nuovo e chiedere notizie su come stia andando il progetto, ha detto un portavoce, si sono diretti alla Canada House di Londra, dove hanno incontrato Janice Charette, Alto commissario nel Regno Unito, per mostrare il loro apprezzamento per ciò che è successo nelle ultime settimane. Si parla di ” calorosa ospitalità e il sostegno che il popolo canadese ha dato loro nell’ultimo soggiorno.”

Harry e Meghan si sono anche fermati a parlare con qualcuno lungo il tragitto, chiedendo ai curiosi come fossero andate le vacanze natalizie.