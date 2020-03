Pietro delle Piane commenta il bacio tra Antonella Elia e Zequila: “Mi dà fastidio”

Nella puntata di Mattino 5 del 2 marzo 2020 si cerca di alleggerire i toni parlando anche di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 4. In collegamento da Roma, anche questa settimana il fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane. L’attore, nonostante la Elia abbia detto di in casa di essere pronta a lasciarlo, continua a credere che la loro storia sia ancora in piedi e commenta anche il bacio passionale che c’è stato tra Antonella e Zequila. Chiaramente si è trattato di una prova che il GF ha chiesto ai ragazzi di fare in casa ma Federica Panicucci fa anche notare come Antonio le mani le abbia allungate e Antonella non sembrava turbata dalla cosa. Per Pietro però non ci sono dubbi: tutto quello che succede in quel contesto è finzione e ricorda anche i trascorsi di Antonella Elia come attrice, sottolineando che in questa interpretazione, lei sicuramente è stata più brava di Zequila.

In questi giorni tra l’altro in casa non sono mancate le scenate di gelosia che la Elia ha fatto nei confronti di Aristide, un po’ come se fosse il suo uomo. Non è che Antonella sia davvero intenzionata a lasciare il suo Pietro? L’attore non ha dubbi: non lo farà.

BACIO ZEQUILA ELIA: IL COMMENTO DEL FIDANZATO PIETRO DA MATTINO 5

“Ma si stanno giocando io sono un attore, Antonella nasce come attrice” ha fatto notare Pietro parlando di quello che è successo nella casa del GF VIP tra la sua fidanzata e Zequila.

La conduttrice però ha fatto notare che forse sta ostentando troppa sicurezza. A questo punto quindi Pietro risponde: “Si Federica è normale che mi dia fastidio che le sue labbra tocchino quelle di un altro uomo” ha detto Pietro a Mattino 5. “Ma credo dà fastidio anche a lei che lo fa” ha chiosato ironicamente l’attore tra le risate degli ospiti presenti in studio.