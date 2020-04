Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro un amore in quarantena: come procede la relazione a distanza?

E’ un amore epistolare, se così possiamo dire, quello che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno vivendo in questo ultimo mese da quando il Grande Fratello VIP è finito! I due non si vedono ormai da quasi due mese ma la loro storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello VIP 4 sembra andare a gonfie vele. Un amore in quarantena potremmo definirlo! E i due piccioncini ne hanno parlato anche ieri nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso, raccontando come sta procedendo questa relazione.

Chiaramente la voglia di vedersi è tanta e le telefonate e le video chat iniziano a non bastare più ma si va avanti anche perchè, spostarsi tra una regione e l’altra immaginiamo che per molto altro tempo non sarà possibile. Clizia e Paolo però sono felici di come vanno le cose tra di loro. Si stanno conoscendo meglio e sono molto uniti nonostante la distanza.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA: UN AMORE IN QUARANTENA

Anche mamma Eleonora Giorgi, diventata intanto molto amica di Clizia, sembra approvare questa relazione: “Io ho un’enorme invidia di lui. E’ un amore di un forte potenziale. Devono aspettare tutto questo tempo per coronare il loro amore. Sono felice per loro” ha detto nella puntata di Live-Non è la d’urso in onda il 26 aprile 2020.

Chi non crede affatto in questa relazione è Costantino della Gherardesca che ormai da qualche settimana è entrato nel cast fisso del programma di Barbara d’urso. Rivolgendosi a Paolo ha commentato: “Tu sei un bravissimo ragazzo ma credo che ti debba svegliare, sei un filino ingenuo” ha detto il conduttore di Pechino Express…

Paolo però sembra aver ben chiaro quello che vuole e quello che Clizia gli sta dando: la loro è una storia d’amore moderna e pura e se ci credono i due interessati, perchè non dovremmo crederci noi!