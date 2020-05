Miriana Trevisan e Pago: “Tra di noi è tornato il sereno”

Poche ore fa Serena Enardu dai social annunciava la fine della sua storia con Pago. Una storia contestata da molti, alla quale qualcuno sembrava stentare a credere. Tanti però erano i fans della coppia che sui social, dopo e durante il Grande Fratello VIP avevano fatto il tifo per loro, con la speranza di vedere Serena in abito bianco. Al momento questo matrimonio è lontano. Non sappiamo se si tratti di un addio momentaneo o definitivo visto che al momento Pago non ha detto la sua! A parlare però ci ha pensato la sua ex moglie, Miriana Trevisan che ha rilasciato una intervista per la rivista Nuovo, raccontando come negli ultimi mesi i rapporti tra lei e il suo ex marito siano tornati molto sereni.

QUI LE PAROLE DI SERENA: IO E PAGO CI SIAMO LASCIATI

MIRIANA TREVISAN E PAGO: E’ TORNATO IL SERENO

Qualche settimana fa Pago aveva condiviso con i fans le foto del suo viaggio verso Roma, dove ad attenderlo c’era il suo adorato Nicola. Come tutti i papà divorziati, Pago è stato autorizzato a lasciare la Sardegna per vedere suo figlio. A tal proposito Miriana, dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha spiegato: “Tra me e Pago è tornato il sereno…Lui ha pure dormito a casa mia…”. Ha anche specificato che ha una casa grande e che ogni stanza da letto ha il suo bagno per cui Pago, quando va a stare da loro, è completamente autonomo. Inoltre ha raccontato della grande gioia di Nicola che non si aspettava di rivedere il suo papà ma ne è stato felicissimo.

La presenza di Pago nella vita di Miriana e Nicola ha rasserenato entrambi. Inoltre la Trevisan ha anche scherzato: “E’ stato fondamentale visto che sono riuscita grazie al suo aiuto a fare una spesa decente.”