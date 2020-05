Andreas Muller e Veronica Peparini matrimonio e figlio, la coreografa è incinta? (Foto)

Veronica Peparini è incinta e sposerà presto Andreas Muller (Foto). E’ evidente che il ritorno sul palco del ballerino in Amici Speciali riaccenda l’interesse anche sulla coppia ma la bella e dolce coreografa ha già risposto durante una diretta Instagram, ovviamente una diretta di coppia. La domanda è arrivata proprio durante la piacevole diretta con la coppia: “Veronica è davvero incinta?”. Hanno confessato tutto ma soprattutto la sorpresa nel leggere queste domande. Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme dalla famosa edizione di Amici che li ha fatti incontrare e innamorare. 49 anni lei, 27 lui ma la differenza d’età è davvero invisibile. Da sempre felici e innamorati ma sembra che non ci siano grandi progetti in vista, nessuna cicogna in arrivo e nessun matrimonio già organizzato. E’ la prima volta che si sono aperti così tanto con i loro fan ma l’esperimento è andato benissimo e presto saranno ancora in diretta sui social, anche per soddisfare la curiosità di chi li segue.

VERONICA PEPARINI E ANADREAS MULLER SORPRESI DALLE DOMANDE DEI FOLLOWER

La sorella di Giuliano Peparini questa volta ha deciso di non apparire sullo schermo durante il nuovo show di Maria De Filippi. Ovviamente collabora con suo fratello Giuliano ma desidera lasciare unico protagonista di Amici Speciali il suo compagno: Andreas infatti è nel cast.

Sorpresi entrambi per le domande, soprattutto quella sulla gravidanza: “Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta”. Nessun ventre arrotondato per la Peparini che ha capito da dove possa essere nato il dolce gossip. Evidentemente hanno confuso l’arrivo in casa della cagnolina Diva con il diventare papà di Andreas Muller; era tutto riferito alla cucciola e non a un bebè.

La risposta sulle nozze arriva da Veronica con un “Vedremo…” mentre resta in silenzio il ballerino che punzecchiato dalla compagna ha confidato che si sposa con Diva aggiungendo “Mai dire mai”.