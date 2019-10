Veronica Peparini e Andreas Muller con la piccola Olivia alla premiere di Maleficent – Signora del Male (Foto)

E’ un amore che non dovrebbe più sorprendere quello tra Veornica Peparini e Andreas Muller e invece ogni volta che li vediamo insieme sono così belli e innamorati che incantano (foto). L’età non dovrebbe mai essere un problema ma è ovvio che è anche per questo che la storia d’amore tra la prof, ballerina e coreografa di Amici e Andreas Muller colpisce. 48 anni lei e 23 anni lui ma a vederli non si direbbe. Sono inseparabili nonostante la differenza d’età. Il loro legame era apparso evidente dal primo istante, impossibile non notarlo, impossibile per loro far finta di niente e alla fine l’amore ha vinto e ancora una volta la coppia ha mostrato complicità e sintonia. Questa volta Andreas e Veronica sono stati immortalati sul red carpet di Maleficent – Signora del Male. La coppia mondanissima alla prima capitolina e con loro c’era anche la piccola Oliva, figlia della Peparini.

Una volta usciti allo scoperto non temono più per la loro privacy e in pubblico mostrano tutto il loro amore, la loro famiglia. La coreografa e professoressa di Amici è mamma di Olivai che ha 7 anni e Daniele che ha 11 anni, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli, anche lui insegnante e assistente di ballo.

Entrambi pazzi l’uno dell’altra e per completare tanto amore Andreas ha grande affinità anche con i figli di Veronica. Spesso il ballerino accompagna i due bambini anche a scuola, tutti felicissimi della nuova famiglia allargata, così tanto che la differenza d’età nessuno la conta più. Dolcissimo un video che Muller ha pubblicato sul suo profilo social, la coppia è in discoteca, un bacio a lei e Andrea che esclama “Io la amo!”.