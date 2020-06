Stefano de Martino a Domenica IN ma non si parla di Belen e del gossip

C’era grande attesa per la puntata di Domenica IN di oggi 14 giugno 2020 dopo l’annuncio della presenza di Stefano de Martino, per la prima volta in tv dopo tutto il clamore sulla crisi con Belen Rodriguez. Ma c’era da immaginarlo che il conduttore non avrebbe parlato dellasua vita privata. Lo ha ribadito anche in una delle ultime interviste rilasciare a Tv, sorrisi e canzoni: non vuole che la sua vita privata diventi materiale per i giornali. E’ successo in passato e non vuole che si ripeta più. E così dalla puntata di Domenica IN di oggi nessun accenno a quanto successo nelle ultime settimane, nessuna parola sulla sua presunta crisi con Belen e sull’allontanamento. Si è infatti parlato solo di Made in Sud, che sta per tornare su Rai 2. L’unica battuta diversa se l’è concessa Mara Venier che ha provato a modo suo a scovare qualche indizio: “Stefano bello della zia ti vedo dimagrito” ha detto la conduttrice. “E’ l’aria di Napoli” ha risposto il conduttore dicendo che preventivamente, ogni volta che sa di avere un lavoro da fare a Napoli si mette a dieta prima in modo da poter poi mangiare qualcosa in più mentre si trova a Napoli.

STEFANO DE MARTINO SI DIVERTE A PRENDERE IN GIRO MARA

De Martino ha quindi ironizzato solo un po’ con Mara, del resto si prepara a condurre un programma comico, c’era da aspettarselo. E infatti è prima arrivato in collegamento con la sagoma di Mara Venier che però secondo la conduttrice non le rendeva giustizia, non avendo delle misure generose come le sue…

E poi ha anche mostrato il piedone ingessato: “Mi hanno preso qui in Rai e mi hanno detto di seguire sempre le tue orme” ha detto Stefano che quindi si dice costretto a emularla in tutto e per tutto, anche nelle cadute! Così facendo si becca anche dello [email protected] da parte della conduttrice che però ha apprezzato questo momento di sano divertimento!