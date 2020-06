Nuova stoccata di Mara Venier: “Odio l’ironia becera di chi dice che il programma va bene per il gesso”

Si sorride con Mara Venier e Stefano de Martino nella puntata di Domenica IN di oggi 14 giugno 2020 ma la conduttrice, approfittando anche di uno sketch inaspettato del napoletano, ne approfitta per lanciare una stoccata. Sembra che il riferimento fatto da Mara sia a quello che è successo questa mattina, quando Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi hanno fatto dell’ironia sul suo gesso e non solo. La conduttrice, vedendo Stefano de Martino comparire con il gesso, per scherzare sulla sua situazione, ha subito sorriso e commentato: “Questa è l’ironia che mi piace, non l’ironia becera di altri” ha detto Mara.

La conduttrice poi ha subito voluto specificare che non si stesse riferendo a Striscia la notizia che ormai da mesi la prende in giro con la strepitosa imitazione che Francesca Manzini fa della Venier.

NUOVA BORDATA DI MARA VENIER DA DOMENICA IN

“Per evitare fraintendimenti voglio subito dire che non mi stavo riferendo ad Antonio Ricci, quando ho parlato di ironia becera, io adoro il lavoro di Striscia la notizia. Mi riferisco a chi sta dicendo che il programma fa successo e ascolti per via del mio gesso. Domenica IN è un programma di successo per il lavoro che viene fatto, per la squadra che mi accompagna, per gli autori, viva Coletta, viva la Rai” ha detto Mara che non ha voluto citare le persone interessate per evitare di fare altre polemiche. “E viva gli ortopedici” ha ironizzato Stefano de Martino che si è presentati in collegamento, oltre che con il gesso, anche con un cartonato di Mara Venier.

Alla Venier è anche scappata una parolaccia vedendo Stefano comparire con il gesso. “Ma sei proprio uno stronzo, ecco l’ho detto, adesso licenziatemi” ha detto Mara sorridendo vedendo De Martino con il gesso.

E poi una battuta anche sulla sagoma: “Non mi rende giustizia, manca qualcosa” ha detto Mara facendo notare che le misure del seno non sono adeguate!