Mara Venier dai social attacca Timperi e Ippoliti: “siete due poveracci”

Nella puntata di UnoMattina in Famiglia in onda oggi 14 giugno 2020, nella parte dedicata alla classica rassegna stampa scanzonata di Ippoliti, si è parlato, anche di quello che è successo a Mara Venier. Nell’ultimo numero di Diva e Donna un servizio dedicato alla conduttrice che come sapete, la scorsa settimana è andata in onda con il gesso, quella prima era andata lo stesso in diretta dopo la caduta senza sapere ancora come stesse. L’ironia che Ippoliti e Timperi le hanno riservato, non è molto piaciuta a Mara Venier che dai social ha puntato il dito contro i due colleghi della Rai, anche se, pochi minuti dopo, il post è stato rimosso.

MARA VENIER CONTRO IPPOLITI E TIMPERI

Mostrando le foto del gesso di Mara e le immagini che la ritraggono sulla sedia a rotelle, Gianni Ippoliti commenta: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”. Una battuta che a quanto pare non era piaciuta neppure alla padrona di casa, Monica Setta, che aveva subito risposto difendendo la collega e dicendo che “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”. Timperi invece aveva ironizzato anche sul fatto che i conduttori del Tg 1 sono sempre “ingessati”.

La Venier non ha davvero gradito questa battutaccia fatta da Ippoliti e via social, poco prima di andare in onda con la nuova puntata di Domenica IN, ha commentato: “Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… Siete due poveracci”.

Nel post, che non è più on line, Mara ringrazia anche Monica Setta per aver invece preso le sue difese.

La conduttrice dirà qualcosa nella diretta di oggi? Vedremo. Di certo per lei non è stato facile andare in onda, anche con il dolore e il gesso, forse questa ironia si poteva evitare.