Domenica IN festeggia Gianna Nannini: tutti gli ospiti del 14 giugno 2020

Sarà una super puntata quella in onda domenica 14 giugno 2020 in diretta da Roma di Domenica IN! Mara Venier si avvia al gran finale di stagione e per chiudere in grande stile regala al pubblico un pomeriggio all’insegna della musica. Tra i super ospiti della puntata di Domenica IN di domani ci sarà anche Gianna Nannini, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno alla Dear per poi ripercorrere alcune tappe della sua carriera ed esibirsi in una originale versione del brano “La donna cannone” di Francesco De Gregori.

Ovviamente la cantante non sarà la sola ospite che arriverà in diretta a Domenica IN. Scopriamo tutte le anticipazioni con i nomi degli ospiti che vedremo nello studio di Rai 1.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 14 GIUGNO 2020

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di domani, anche Christian De Sica e l’attrice Giovanna Ralli saranno presenti in studio per ricordare il grande Alberto Sordi, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita (nacque il 15 giugno 1920); Eleonora Daniele neo mamma della piccola Carlotta, si collegherà dalla sua casa di Roma per raccontare il bellissimo momento che sta vivendo; Stefano De Martino si collegherà dagli Studi Rai di Napoli, per presentare la nuova edizione di “Made in Sud”, in onda su Rai2 da martedì 16 giugno in prima serata, che lo vede nelle vesti di conduttore insieme a Fatima Trotta e ai comici Biagio Izzo e Lello Arena. La conduttrice gli farà anche qualche domanda sul gossip che impazza da settimane? Per scoprirlo dobbiamo seguire la puntata di Domenica In di domani. Dirà qualcosa sulla sua vita privata? Ha già detto che non ne vuole parlare ma si sa, Mara sa essere molto convincente…

E poi spazio di nuovo alla musica con Nek che sarà, invece, in collegamento per presentare il suo nuovo singolo “Perdonare”.

Per lo spazio informativo sulla Fase 3, sarà in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, noto infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale ‘San Martino’ di Genova.

Appuntamento alla 14 in diretta su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica IN.