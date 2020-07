Per Gemma Galgani e Sirius estate di coppia? Nicola spiega come stanno le cose

Arrivano le ultime news dal mondo di Uomini e Donne, ultime notizie che riguardano Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, se così possiamo dire! I due si stanno godendo insieme questa calda estate oppure no? Dai social quello che sembra mostrare più dettagli circa la relazione è a grande sorpresa proprio Nicola, che spende spesso dolci parole per Gemma. La dama invece non mostra molto del suo privato ma dalla rivista Uomini e Donne Magazine, questa settimana arriva qualche dettaglio in più circa la relazione della coppia nata nel corso del trono over di Uomini e Donne.

Nessuno crede in questa storia, nessuno sembra appoggiare l’amore nascente tra i due che però vanno contro tutti e tutto in difesa di sentimento che sta nasconde. Ma esiste ancora o il caldo dell’estate invece che accendere la passione, adesso che tra l’altro i due non sono costretti a stare lontani, ha bruciato tutto?

GEMMA GALGANI E SIRIUS: PARLA NICOLA, ECCO COME VANNO LE COSE

E’ molto bizzarro che Nicola dica alla rivista che lui e Gemma non possono vedersi spesso vivendo in due città diverse. E’ strano perchè successivamente dice che ci sono degli impegni ma poi va avanti parlando del fatto che da mesi non lavora. E anche Gemma Galgani immaginiamo lavori molto di meno visto che i teatri sono chiuso o aperti in parte. Per cui quali siano i motivi di questa distanza, non è dato saperlo.Era comodo vedersi a Roma quando la redazione organizzava tutto e adesso invece, perchè dovrebbe essere complicato? Che Gemma stia a Torino e o Roma, non ci sembra si tratti di una distanza insormontabile visto che Nicola vive a Forte dei Marmi ( in zona).

NIENTE VIAGGIO IN GRECIA PER NICOLA E GEMMA

Che il viaggio in Grecia non ci sarebbe stato, noi lo avevamo immaginato da tempo ma Nicola fa capire che a causa dei problemi con il lavoro, per adesso non può muoversi, forse si riferisce anche a questioni economiche. Nessun viaggio romantico quindi: prima per il lockdown, adesso per latri motivi. Ma sarà davvero questo il reale motivo per il quale questa storia non decolla? Nicola dice che lui e Gemma si sentono e che la loro storia va avanti, ma come, se non si vedono?

Il Vivarelli dice che non bastano le chiamate al telefono visto che serve viversi per capire se si sta bene. E ha proprio ragione, ma cosa aspettano a farlo? Le registrazioni di Uomini e Donne sono finite da oltre un mese e i due sono stati avvistati insieme solo una volta a Roma. Si sono visti solo in quella occasione?