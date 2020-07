Gemma Galgani dice la sua sulla fine della storia tra Ida e Riccardo: dal carattere alla distanza geografica

Dal Magazine Uomini e Donne, dove si può leggere questa settimana l’intervista che Ida Platano ha rilasciato, parlando della fine della sua storia con Riccardo ( anche se lascia uno spiraglio) arriva anche il commento di Gemma Galgani, grande amica della parrucchiera bresciana. Le due non si vedono da tempo ma Gemma è stata molto vicina a Ida in questi mesi e infatti, racconta di come sarà sempre un punto di riferimento per la sua Ida. Le due dame si sono conosciute a Uomini e Donne e tra di loro è nato un legame così forte tanto da parlare proprio di una amicizia indissolubile. Gemma è molto dispiaciuta per la fine della storia tra Ida e Riccardo e non sa che cosa dire in merito. Ammette di conoscere poco il Guarnieri, che ha incontrato solo poche volte fuori dal programma, per cui non può dare un giudizio vero e proprio sul perchè della fine di questa storia. Ma nella sua intervista per il Magazine di Uomini e Donne sottolinea come la distanza geografica, ad esempio, oltre alle differenze caratteriali, possa essere un problema per una relazione.

In realtà Ida e Riccardo prima di lasciarsi hanno vissuto insieme per quasi due mesi, per cui avrebbero dovuto annullare questo genere di distanza ma forse, il vero punto di questa vicenda è che Riccardo non ha mai pensato di lasciare la Puglia per trasferirsi a Brescia. In questa storia nessuno ci ha mai creduto neppure nel mondo di Uomini e Donne: dubbi da parte di Tina, poca convinzione da parte di Gianni. Tra Ida e Riccardo è sempre mancato qualcosa, purtroppo però a quanto pare, le due sole persone che non se ne sono accorte sono proprio loro.

GEMMA GALGANI COMMENTA LA FINE DELLA STORIA TRA IDA E RICCARDO

Parlando della fine di questa storia, Gemma mette in evidenza i problemi causati dalla distanza ma anche l’orgoglio di Riccardo, come anche le responsabilità di Ida che soprattutto dopo quello che è successo a causa del coronavirus, ha avuto molte preoccupazioni. La dama torinese dice anche che non se la sente di dare la colpa a uno o all’altro per la fine di questa storia, solo i diretti interessati infatti, sanno come sono andate le cose davvero.

Gemma però come sempre vede il lato positivo: “L’amore può tutto” quindi mai dire mai…