Riccardo Guarnieri cancella Ida Platano dalla sua vita: il gesto

Pochi giorni fa sul Magazine di Uomini e Donne è stata pubblicata la prima intervista esclusiva a Ida Platano dopo la crisi tra lei e Riccardo Guarnieri. Le parole della bella parrucchiera bresciana sono molto chiare: lei e Riccardo non si vedono da mesi ma a suo dire, la storia non sarebbe finita, ci sarebbero ancora delle speranze di ricucire. Riccardo al momento non ha parlato, nè suoi giornali nè sui social, ma ha fatto un gesto molto significativo che lascia capire come per lui questa storia sia arrivata ai titoli di coda.

IDA E RICCARDO E’ FINITA PER SEMPRE: LUI FA UN GESTO SIGNIFICATIVO

Mentre Ida dal Magazine di Uomini e Donne fa sapere che le cose tra lei e Riccardo potrebbero rimettersi a posto, visto che parla di una storia che non è stata ancora chiusa, Riccardo senza parlare fa un gesto molto significativo. Ha infatti eliminato ogni traccia di Ida dal suo profilo personale Instagram. Cancellate tutte le foto insieme a lei. Non erano molte ma ce ne erano alcune significative per il percorso che hanno fatto insieme. Non è dato sapere cosa stia passando per la testa del bel tarantino che però nelle prossime giornate potrebbe decidere finalmente di far sentire la sua voce, magari con una intervista per il Magazine, vedremo…

IDA CI SPERA ANCORA: COSA ACCADRA’ QUESTA ESTATE?

Ida sembra sperarci ancora anche se, anche lei aveva fatto alcuni gesti particolari, come quello di togliere l’anello di fidanzamento. Avremmo dovuto parlare di un matrimonio da preparare, e invece stiamo parlando di una crisi e di una possibile rottura. Ida però a differenza di quanto ha fatto Riccardo, non rinnega nulla della loro relazione e infatti non ha ancora cancellato le foto sui social che la ritraggono insieme all’uomo che ha amato e che forse ama ancora.

Lui sembra aver voltato pagina, lei no. L’estate potrà portare in riavvicinamento oppure sarà la stagione dell’addio?