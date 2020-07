La confessione di Ida Platano su Riccardo: “Non ci siamo più visti”

Da settimane i fans di Ida Platano e Riccardo Guarnieri si chiedono che cosa sia successo tra di loro, non avendo più notizie. Alcune fanpage dedicate alla coppia hanno anche deciso di non dare aggiornamenti, visto che non sapevano davvero cosa dire. Poi la settimana scorsa era stata annunciata una intervista esclusiva di Ida Platano sul Magazine di Uomini e Donne che puntuale, è arrivata oggi! La dama bresciana ha finalmente raccontato tutto: lei e Riccardo si sono allontanati, come era facilmente intuibile, non ci voleva davvero un detective per capirlo, la dama e il cavaliere pugliese, si sono lasciati. “Non ci siamo più visti” si legge sulla cover della rivista di Uomini e Donne in edicola questa settimana.

E così a quanto pare, Ida dopo il lockdown è rimasta a Brescia mentre Riccardo è tornato in Puglia. Di recente è stato avvistato al battesimo di Bianca, la figlia di Sossio Aruta. Per uno strano scherzo del destino, gli ex nemici, sono oggi amici mentre Ida, al battesimo, non c’era!

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: E’ DI NUOVO FINITA?

Secondo quanto si legge nell’intervista di Ida per il Magazine di Uomini e Donne, lei e Riccardo si sono visti l’ultima volta il 5 maggio quando, una volta finito il lockdown, il cavaliere ha avuto modo di tornare a casa: “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno”. Discussioni che, come racconta Ida, sono andate avanti anche per telefono.

La dama parla di orgoglio, di una situazione complicata anche se dice che la loro storia, non è ancora finita nonostante non si vedano da due mesi.

“A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno”.

IDA PARLA DA UOMINI E DONNE MAGAZINE: ECCO COSA VORREBBE DA RICCARDO

La dama di Uomini e Donne ha quindi rivelato che questa storia non è ancora giunta al capolinea. E ha aggiunto: “Ci abbiamo provato due volte a stare insieme ma nella vita però c’è bisogno di equilibrio”.

RICCARDO E IDA TORNERANNO A UOMINI E DONNE E ASETTEMBRE?

A questo punto i fans della coppia si chiedono: torneranno insieme a settembre a Uomini e Donne o cercheranno di capire nella vita reale, finalmente, quello che vogliono davvero?

C’è chi spera che l’estate porti consiglio e che magari un viaggio insieme possa far tornare il sereno. Vedremo che cosa succederà ma per il momento, tutto tace.

RICCARDO GUARNIERI RISPONDERA’ A IDA?

E adesso ci si aspetta anche la risposta di Riccardo. Avrà qualcosa da dire in merito a quello che è successo tra lui e Ida? Racconterà perchè ha deciso di andare in Puglia lasciando Brescia e di non tornarci più? Vedremo, al momento, tutto tace, anzi Riccardo usa pochissimo i social anche se i followers che lo seguono con passione lo vorrebbero ben più attivo.