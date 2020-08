Michela Persico in spiaggia col pancione, la gravidanza è agli sgoccioli (Foto)

Manca pochissimo al parto per Michela Persico che intanto col pancione si gode le vacanze al mare con Daniele Rugani (foto). Bellissima la giornalista sportiva che indossa un bikini striminzito, non sembra avere fatto acquisti premaman. In realtà la Persico è davvero in gran forma, nessun chilo di troppo oltre quelli necessari al bebè in arrivo. La gravidanza è davvero agli sgoccioli, per Michela Persico la data prevista per il parto è fine agosto. In spiaggia dà del filo da torcere al calciatore, Daniele Rugani sembra quasi non starle dietro mentre giocano a racchettoni sul bagnasciuga. Nei primi tre mesi di gravidanza la dolce mammina aveva preso solo 3 chili, si è comportata benissimo, è stata molto attenta e in vacanza in Sardegna può sfoggiare bikini che indosserà magari anche il prossimo anno.

DANIELE RUGANI E MICHELA PERSICO IN VACANZA IN SARDEGNA IN ATTESA DEL PRIMO FIGLIO

La coppia si sfida in spiaggia e cerca di godersi il momento nel modo più spensierato possibile. In molti ricordano che la scorsa primavera sia Rugani che la Persico sono risultati positivi al coronavirus. Hanno vissuto settimane di paura ma poi è andato tutto bene e alla fine non c’è stata nessuna conseguenza per il bambino che sta per nascere.

In questi mesi Michela Persico ha continuato con allegria a mostrare gli scatti col pancione sui social. Anche lei è tra le vip che hanno voluto mostrare la gravidanza, i momenti dolci dell’attesa più bella della vita. Manca davvero pochissimo alla nascita del bambino che renderà mamma e papà per la prima volta il calciatore e la bella giornalista sportiva. Poi come accade a tutte le copie la vita cambierà, sarà il loro bambino ad avere la precedenza su tutto ed è anche per questo che si godono fino in fondo l’ultima estate in due.