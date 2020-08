Stefano De Martino corre a Ibiza da Belen ma lei posta un cactus (Foto)

Sta accadendo di nuovo? Stefano De Martino è volato a Ibiza per riconquistare per l’ennesima volta Belen Rodriguez? Lo pensano in molti e la realtà è che Stefano e Belen sono davvero di nuovo vicinissimi ma solo perché lei è tornata alla villa alle Baleari e lui è nei dintorni ma magari solo per il figlio Santiago. La storia si ripete, è tutto ciò già visto ma non c’è dubbio che l’ex coppia abbia il merito di mettere sempre il figlio al primo posto. Santiago si divide tra la mamma e il papà ma non con periodi di tempo lunghi. Il gossip crede che il conduttore e ballerino sia già pronto a farsi perdonare. Maria De Filippi ha spiegato che Stefano è così, si comporta in modo assurdo e poi è in grado di farsi perdonare qualunque cosa. Belen invece questa volta sembra decisa a non cedere più.

STEFANO E BELEN A IBIZA INSIEME – LA STORIA SI RIPETE

Stefano è stato avvistato nei locali di Ibiza, mai in compagnia di un’altra donna. Con lui un amico, Daniele Scardina, anche lui reduce da una storia d’amore finita. Se Scardina pensa a Diletta Leotta e a come fare per riconquistarla anche De Martino ha in mente ancora e solo la Rodriguez? Lo credono in molti ma sembra tutto molto complicato.

Belen sembrava avere già risposto con il suo no mentre cantava la canzone di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita”, poi è arrivato lo scatto del cactus. Il commento di un follower spiega: “Il cactus è simbolo di amore: forte, appassionato e duraturo, ma anche della capacità di adattamento e del coraggio, virtù necessarie in presenza di situazioni difficili e nelle circostanze avverse della vita, proprio come quelle in cui cresce e vive il cactus” sarà questo il pensiero della showgirl argentina?