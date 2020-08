Stanca Diletta Leotta rompe il silenzio su Ibrahimovic (Foto)

Cosa c’è tra Diletta Leotta e Ibrahimovic? Alla fine la giornalista sportiva stanca di tutti i pettegolezzi sulla bocca di troppe persone ha risposto (Foto). La Leotta ha rotto il silenzio, avrebbe preferito non parlarne, perché era inutile parlarne, ma ha dovuto farlo, non in prima persona ma attraverso i suoi rappresentanti. E’ bastato vederli complici durante un lavoro e poi a cena con amici a Milano per fare scattare il gossip, per parlare di un flirt, di una relazione, dimenticando che entrambi hanno una vita privata. Diletta Leotta non è riuscita a tacere e mentre si trova ancora sotto il sole della Sardegna si è occupata e preoccupata della risposta.

DILETTA LEOTTA CON IBRA NON C’E’ NESSUNA RELAZIONE.

Attraverso il suo ufficio stampa la bellissima Diletta ha fatto sapere: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale”. A questo punto non c’è davvero altro da aggiungere. Smentito tutto e tutti, anche chi era sicuro che Ibrahimovic avesse perso la testa per la Leotta e capace di raggiungerla anche in vacanza in ogni parte dell’isola.

L’attaccante del Milan è sempre felicemente sposato con Helena Deger, la sua compagna storica e madre dei suoi figli. Davvero terribile che si insistesse su una relazione con la conduttrice di Dazn. Inoltre Diletta Leotta sta vivendo un momento delicato dopo l’addio a Daniele Scardina; un amore che sembra dovesse arrivare all’altare e che invece sembra sia finito in un attimo e non si sa per quale motivo.

Chissà se Ibra sarà l’ultimo dei suoi presunti flirt o il gossip continuerà a scoprire per lei nuovi amori inesistenti. La realtà è che hanno lavorato insieme per una app di fitness e che poi hanno trascorso una serata con altri amici, una semplice cena, non erano da soli, non hanno mostrato nessuna passione, sono semplicemente un uomo e una donna.