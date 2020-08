Wilma e Francesco Facchinetti di nuovo sposi: le immagini delle nozze su Real Time

Andrà in onda questa sera su Real Time ( e per i più curiosi le puntate sono on line anche su DPlayPlus) una nuova puntata della serie The Facchinettis con Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma protagonisti. Li avevamo lasciati settimana scorsa alle prese con le foto del presunto tradimento della Faissol che tanto avevano fatto infuriare l’imprenditore, li ritroveremo invece oggi in abiti da sposi! Ad anticipare quello che è successo a luglio, ci pensa Wilma via social! Lei e Francesco avevano organizzato una festa per questa estate, una nuova cerimonia per festeggiare il loro amore, visto che si erano sposati in comune e poi non c’era stato modo di fare la festa nel 2015, essendo Lady Facchinetti rimasta incinta di Wilma. E quest’anno? Ovviamente il coronavirus ha stravolto i progetti della famiglia. Wilma e Francesco hanno però scelto di fare lo stesso una festa, sicuramente più intima! E stasera su Real Time vedremo quello che succederà.

WILMA E FRANCESCO FACCHINETTI DI NUOVO SPOSI: LE IMMAGINI SU REAL TIME

Le parole di Wilma sui social anticipano quello che vedremo questa sera:



Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv😁🤰🏼. Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno…è arrivato il Coronavirus 😒🦠. Quindi @frafacchinetti ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a Luglio 😍👰🏼🤵🏻. Tutta la “cerimonia”, celebrata da @carlonemangione la potete vedere stasera alle 21:10 su @realtimetvit @thefacchinettis 🏡👨‍👩‍👧‍👦 #thefacchinettis

Alla cerimonia hanno partecipato solo i figli della coppia. Liv e Leone bellissimi pagetti, hanno lanciato petali sul tappetto prima che la mamma arrivasse davanti a un commosso ed emozionatissimo Francesco Facchinetti. E Wilma in abito bianco era davvero molto molto bella.

Le emozioni quindi non mancheranno e questa sera su Real Time vedremo ogni istante di questa romantica festa che vedrà i due sposini giurarsi di nuovo amore.