Natalia Paragoni saluta il suo Andrea Zelletta: si “lasciano” a causa del GF VIP 5

E’ ormai tutto pronto per il debutto della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Lunedì sera le luci si accenderanno nella casa più spiata di Italia e ancora una volta Alfonso Signorini sarà al timone del reality di Canale 5. Tra i protagonisti di questa quinta edizione del programma Mediaset ci sarà anche Andrea Zelletta, modello, deejay ed ex tronista di Uomini e Donne. E’ proprio nel programma di Canale 5 che Andrea ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Natalia Paragoni, con la quale convive ormai da oltre un anno. Ed è proprio Natalia che fa una dolcissima dedica al suo fidanzato prima del debutto, a pochi minuti dall’ultimo saluto.

Un video mostra alcuni dolci momenti della vita di coppia: dalla esterne di Uomini e Donne alla scelta, passando per le grandi emozioni vissute insieme. Attimi di vita quotidiana e pieni d’amore:

Ebbene sì questa è la mia felicità.

Piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante .

Ci sei sempre tu che mi dimostri il tuo amore apprezzandomi per ciò che sono senza mai giudicarmi, ci sei sempre tu che mi sproni ad oltrepassare ogni mio limite e che mi dici che sono bellissima quando sono struccata con gli occhi gonfi e un mega brufolo sul naso che sta per esplodere. 😄

Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori piu forti di prima .

Sempre con te❤️

I love you my Little prince