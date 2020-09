Su Sorrisi il cast ufficiale del Grande Fratello VIP 5: tutti i nomi

E’ arrivata la cover di Tv, sorrisi e canzoni e ci sono le foto ufficiali del cast al completo del Grande Fratello VIP 5. Dopo le anticipazioni arrivate dalla rivista DiPiù, che con una settimana di anticipo ha praticamente spoilerato l’intero cast del reality di Canale 5, arriva la prima foto dei concorrenti al fianco di Alfonso Signorini, al timone di questa edizione. Confermati, come detto in precedenza, tutti i nomi dei concorrenti che vedremo tra una settimana in prima serata su Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ULTIME NOTIZIE: IL CAST AL COMPLETO

Iniziamo dai maschietti: Francesco Oppini, figlio d’arte e commentatore televisivo, lo abbiamo visto negli ultimi anni su 77 Gold; e poi Tommaso Zorzi protagonista di Riccanza, influencer molto apprezzato e seguito dai più giovani; Paolo Brosio che non ha bisogno di presentazioni, dopo l’Isola adesso arriva il GF VIP . E non ha bisogno di lasciare il curriculum neppure Fausto Leali che dopo Il Cantante mascherato sbarca su Canale 5. Pierpaolo Petrelli ex velino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ex tentatore di Temptation Island adesso concorrente del GFVIP. Enock Barwuah non è un vip ma il fratello di un grande vip, per la quota “parente di” è il fratello di Balotelli. Massimiliano Morra attore amatissimo delle fiction di Canale 5. E ancora Andrea Zelletta modello ed ex tronista di Uomini e Donne; e per finire Fulvio Abbate che avrà il ruolo dell’intellettuale della situazione e da lui ci aspettiamo davvero grandi cose. Ma c’è anche Denis Dosio, che non era nella lista data da DiPiù.

Passiamo adesso alle signore. Elisabetta Gregoraci che già due settimane fa aveva rilasciato intervista esclusiva per la rivista Chi; Francesca Pepe influencer; Stefania Orlando presentatrice; Adua Del Vesco attrice di fiction di successo di Canale 5. Patrizia De Blanck e Flavia Vento che non hanno bisogno sicuramente di biglietto da visita! E poi Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ( unico concorrente), come mamma e figlia! Matilde Brandi, Dayane Mello, Myriam Catania tre bellissime, talento del ballo, dei talen e del cinema!