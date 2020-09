Antonella Clerici con Eddy Martens per un giorno per rendere felice Maelle (Foto)

Non li vediamo insieme dal giorno della Prima Comunione di Maelle ma Antonella Clerici ed Eddy Martens continuano ad avere un ottimo rapporto per amore della figlia (foto). Facile pensare che non avrebbero più nessun contatto se non ci fosse la loro bambina a tenerli legati ma è lei la parte più importante della vita di entrambi. La rivista Gente ha pubblicato le foto dell’ex coppia di nuovo insieme per un giorno. “Le foto esclusive di Antonella Clerici con l’ex compagno Eddy Martens: insieme per un giorno per amore della figlia Maelle” annuncia il settimanale che mette in copertina Massimiliano Rosolino e Natalia Titova con le loro bellissime figlie. Una copertina tutta per la famiglia: ci sono anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che si sposano. Tonriamo però ad Antonella Clerici e il suo ex compagno.

ANTONELLA CLERICI ED EDDY MARTENS, LE FOTO ESCLUSIVE DI GENTE

I paparazzi sono sempre pronti a scattare e questa volta hanno trovato insieme Eddy Martens e Antonella Clerici, pronti a trascorrere in famiglia una giornata per Maelle. Non solo entrambi hanno da tempo due amori importanti nelle loro vite ma da sempre vivono anche molto distanti. Eddy vive in Belgio dove è tornato poco dopo la fine della storia d’amore con la conduttrice.

Maelle vive ovviamente con la sua mamma ma ogni volta che può vola dal papà. Immaginiamo però quanto sia stato complicato per loro quest’anno a causa del lockdown e poi dei contagi che continuano a spaventare. Viaggiare non è più semplice come prima.

Intanto, Antonella Clerici sta lavorando con molta cura al suo nuovo progetto, il programma che vedremo in onda dal 28 settembre su Rai 1 ovviamente a Mezzogiorno. E’ sempre mezzogiorno è quasi pronto per il gran debutto e chissà se Eddy continua ad essere tra i suoi ammiratori.