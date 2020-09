Antonino Spinalbese pubblica la foto del compleanno di Belen e viene sommerso dalle critiche

Era prevedibile che sui social i follower si dividessero tra chi fa gli auguri e si complimenta con Antonino Spinalbese e chi non vorrebbe vederlo vicino a Belen. C’è anche di peggio e tutto è saltato fuori con la foto postata da Antonino sul suo profilo social. Spinalbese dovrebbe essere il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, al momento non c’è nessuna conferma ufficiale ma sembra chiaro che tra i due ci sia ben più di una semplice amicizia. La foto è stata scattata ieri alla festa di compleanno della showgirl argentina e Belen non appare, c’è solo Antonino che in testa ha un copricapo indiano che gli amici della festeggiata ieri hanno utilizzato a turno per divertirsi. T-shirt bianca e jeans come tutti i presenti alla festa e forse la foto l’ha scattata proprio Belen.

ANTONINO SPINALBESE PRESO DI MIRA DAGLI HATERS

Non si può certo definire bruttino l’hairstylist entrato nella vita di Belen ma c’è chi non sopporta di vederlo al posto di Stefano De Martino; saranno quindi le sue fan ad accusarlo di non valere niente al suo confronto? C’è chi commenta: “Ma non ti bastava una mamma?” alludendo all’età di Belen. C’è di peggio e non si capisce davvero il senso di frasi come: “Vestito da pagliaccio saresti stato meglio”.

Arriva anche chi lo conosce e lo difende: “Scusate se mi permetto ma Anto non è anonimo proprio per niente. Chi lo conosce lo sa benissimo! È un ragazzo Unico”. Non mancano intanto i giudizi pesanti contro Belen. Tutto davvero assurdo mentre un follower consiglia ad Antonino Spinalbese: “Limita i commenti….sono persone schifose che non hanno niente da fare….passano il tempo ad insultare passando in tutti i profili che riguardano la famiglia di Belen….vergognatevi ….”.

E c’è davvero da vergognarsi nel leggere gli insulti ad un ragazzo che speriamo si farà solo una grossa risata provando poi pena per chi si nasconde dietro una tastiera ma non nasconde la cattiveria.