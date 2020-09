Belen ringrazia dopo la festa di compleanno: “Per tutto quest’amore” (Foto e Video)

Belen sapeva già di essere molto fortunata ma dopo la festa di compleanno che le hanno organizzato ieri famiglia ed amici non ha più dubbi e arriva il suo grazie “per tutto quest’amore” (foto e video). Belen Rodriguez su Instagram mostra tanti momenti della festa a sorpresa con tutti le persone a lei più care ma più di tutto mostra il breve video con gli abbracci alla famiglia. Credeva di andare a pranzo con Antonino Spinalbese ma in campagna in una bellissima location, molto accogliente, si è trovata tutti in jeans pronti a festeggiarla. Jeremias la prende tra le braccia sollevandola come una bimba, papà Gustavo e mamma Veronica le girano intorno facendole gli auguri, Cecilia è pazza di gioia, sa che è il regalo giusto per sua sorella Belen. Poi c’è il piccolo Santiago che arriva correndo dalla mamma. Uno dopo l’altro gli amici.

BELEN RINGRAZIA LA VITA

Pochi mesi fa era felice tra le braccia di Stefano De Martino, sembrava riavere di nuovo la sua vita, quella che desiderava, invece l’abbiamo poi trovata in lacrime sui social sempre per lo stesso uomo. Oggi sembra sia fidanzata con Antonino Spinalbese, non lo conferma ma lo fa capire. Si fa gli auguri da sola ma dopo averli ricevuti da tutti.

Non è mai stata così bella Belen e di certo avrà le lacrime sul viso mentre scrive: “Grazie per tutto quest’amore! È stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili…”.

Di seguito il video dell’arrivo di Belen in campagna, nella location scelta per la festa a sorpresa, un bel pranzo ma poi anche balli, risate, giochi, acqua e panna per divertirsi come bimbi, c’è tanta felicità sulle sue storie Instagram.