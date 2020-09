Adriana Volpe, la lite in strada con il marito beccata dai paparazzi (Foto)

Adriana Volpe e la crisi con suo marito sono ormai al centro del gossip da mesi e basta una lite in strada, forse una banale discussione e tutto finisce tra le pagine della rivista Chi. Le foto mostrano Adriana Volpe e Roberto Parli insieme a Milano, con loro c’è anche la figlia Gisele, è il suo primo giorno di scuola. La conduttrice si è trasferita da Roma a Milano per lavoro, Parli sembra continuare a vivere a Montecarlo ma non poteva mancare per un appuntamento così importante per la sua bambina. La Volpe ha ammesso che è un periodo difficile per la sua famiglia ma ha anche sempre detto che non vivevano sempre insieme sette giorni su sette proprio a causa del lavoro. Che succede tra i due? La lite in strada sembra esserci davvero, una discussione accesa, i volti un po’ tesi, gli sguardi non sembrano quelli di un grande amore.

ADRIANA VOLPE E IL MARITO INSIEME PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DI GISELE

La piccola li ascolta, aspetta, forse è presto per correre a scuola, c’è tutto il tempo e mamma e papà continuano a discutere di chissà cosa. Niente di così strano ma i protagonisti sono Adriana Volpe e Roberto Parli e il momento è perfetto per i paparazzi.

Gisele è stufa, vorrebbe andare a scuola invece di ascoltare mamma e papà che non sono d’accordo su chissà cosa. Parli abbronzatissimo, jeans strappati. Adriana Volpe deliziosa con la gonna corta che riporta ricami floreali, la camicia e infradito ai piedi.

Come procede il loro matrimonio? Dalle foto sembrerebbe che c’è ancora molto da chiarire nel loro rapporto, ma possibile che il Grande Fratello Vip abbia fatto questo disastro? A lei non è piaciuta la gelosia del marito ma un grande amore può finire per questo?