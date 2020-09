E’ già finita tra Mario Balotelli e Alessia Messina? I post di entrambi sembrano chiari (Foto)

E’ un altro “Pensavo fosse amore invece era un calesse”? Tra Mario Balotelli e Alessia Messina (foto) potrebbe davvero essere così, quindi la storia sarebbe già finita ancora prima di rendere tutto ufficiale. Cosa è successo tra i due protagonisti? Il gossip aveva riferito che Balotelli e l’ex di Uomini e Donne erano innamoratissimi e che nonostante si conoscessero da poco tempo il calciatore fosse già andato in Sicilia per conoscere la famiglia di Alessia. Il tempo di un battito di ciglia e tutto sarebbe già finito, come lasciano intendere entrambi sui rispettivi profili social. Si stavano frequentando, lui aveva già chiarito che da tempo non sentiva Dayane Mello e che lo infastidiva sentirla parlare nella casa del GF Vip del loro rapporto finito. Alessia Messina non ha mai detto una parola ma ci ha pensato il gossip.

I POST DI ALESSIA MESSINA E BALOTELLI CHIUDONO LA FAVOLA D’AMORE

“Essere single non è una colpa. Essere fidanzati neanche. Ma conoscere una persona che dice di essere A quando, in fondo, è B lo è. Perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero lo merita e lo valorizza. In questo caso la colpa non è loro, ma nostra” ed è con una storia di Instagram che Balotelli ha detto la sua.

Alessia sembra avere atteso qualche ora per poi commentare con forza: “Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri’. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe, non condannare. Questo vuol dire maturità. Ricomincio da me”. Non abbiamo fatto nemmeno in tempo a vederli insieme e purtroppo è già finita, ma chi chiediamo anche se sia mai cominciata. Balotelli l’abbiamo visto in piena estate occupato con altri flirt ma è anche vero che basta un attimo e parte il colpo di fulmine.