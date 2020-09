Mario Balotelli innamorato di un’ex corteggiatrice, ha già conosciuto la famiglia (Foto)

Mario Balotteli sembra faccia sul serio con Alessia Messina, è innamorato ed è già andato in Sicilia per conoscere la famiglia di lei (foto). Una bella risposta alle parole di Dayane Mello che chiusa nella casa del GF Vip 5 parla del calciatore e di sentimenti che lo riguardano. Sui social Balotelli sembra già avere detto la sua ma alla rivista Chi ribadisce che non sente Dayane da tempo e che invece è innamorato, fidanzato e non desidera interferenze. Nella casa del Grande Fratello Vip c’è suo fratello e ovviamente lo segue, lo sostiene ma nessun pensiero per la modella con cui ha avuto un flirt. In estate abbiamo visto Balotelli impegnato con altre ragazze e infatti sembra che con Alessia Messina la storia sia iniziata da poco, più o meno da un mese.

MARIO BALOTELLI FIDANZATO CON ALESSIA MESSINA

Molti la ricorderanno ex corteggiatrice di Uomini e Donne fu scelta da Amedeo Andreozzi, ed ex tentatrice di Temptation Island, quindi Alessia conosce già bene il mondo dello spettacolo e le pagine del gossip. Così Balotelli ha stupito tutti, sembra pazzo della bella mora 27enne.

Paparazzati insieme dalla rivista Chi in un locale di Piazza Armerina, è lì che Alessia è cresciuta ed è così innamorato il calciatore che ha voluto subito andare in Sicilia e conoscere le persone più care all’ex protagonista di Uomini e Donne. Che sia davvero la donna giusta questa volta per lui che ci ha provato già più volte, che ha due figli e che adesso ha solo in mente la Messina?

“Non voglio interferenze… Dayane non la sento da tempo, sia chiaro” e su questo non ha dubbi, non vuole problemi, niente che possa rovinare sul nascere il suo giovane amore. Seguiremo ovviamente questa nuova coppia, la prima del dopo estate, del dopo flirt durati poco.