Domenica Live 4 ottobre 2020: tra gli ospiti Donatella Milani con una rivelazione shock

Si riaccendono le luci di Domenica Live oggi 4 ottobre 2020 con una nuova puntata del programma di Canale 5 in onda nel pomeriggio della rete. E come sempre carrellata di ospiti nel programma di Barbara d’Urso che avrà anche una ampia pagina dedicata al Grande Fratello VIP 5. Ma scopriamo nel dettaglio i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Canale 5 per la puntata di oggi di Domenica Live con le anticipazioni date direttamente da Barbara d’Urso nel suo Pomeriggio 5.

DONATELLA MILANI OSPITE A DOMENICA LIVE 4 OTTOBRE 2020

La conduttrice ha spiegato che, come annunciato dalla stessa cantante, tra gli ospiti ci sarà anche Donatella Milani che avrà una cosa molto importante da dire, una sorta di rivelazione shock.

Non abbiamo idea di quello che potrà succedere ma a quanto pare la rivelazione che la cantante deve fare è molto importante. Si tratta, a detta della conduttrice, di una cosa di cui non ha mai parlato che adesso ha scelto però di raccontare. “So che non sta bene e racconterà una cosa che non ha mai detto” ha spiegato Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 di venerdì dando le anticipazioni.

DOMENICA LIKE TOCCA A MICHELE CUCUZZA SCENDERE IN PISTA

Michele Cucuzza si mette in gioco e anche lui decide di partecipare al giochino delle imitazioni in quello che è ormai definito Domenica Like. Che cosa farà il giornalista? Stando alle ultime anticipazioni vestirà i panni di Achille Lauro anche se non sappiamo con quale look si presenterà in pista, lo vedremo con la famosa tutina di Sanremo?

IL TRIANGOLO VIOLA VALENTINO-FRANCESCO MANGO E LE ALTRE

Dopo tanto chiacchiericcio, questo pomeriggio nel salotto di Domenica Live parleranno i protagonisti di questo strano triangolo. Per la prima volta Francesco Mango, fidanzato di Viola Valentino avrà modo di chiarire la sua posizione e di spiegare se ha davvero tradito Viola. In questi giorni nei programmi di Barbara d’Urso sono state sue ospiti ben due donne che dicono di aver avuto una relazione con il fidanzato di Viola Valentino, ma dove sta la verità? Lo scopriremo questo pomeriggio con i loro racconti.

NELLA SALA CINEMA LE EMOZIONI PER GIGI SABANI

Ci sarà anche un momento dedicato al ricordo di Gigi Sabani. Ospite suo figlio, avrà modo di rivedere alcune delle immagini del grande Gigi e di emozionarsi insieme a tutto il pubblico a casa.